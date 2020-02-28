【新冠肺炎】網傳詳盡強制家居檢疫名單　衞生署沒有證明真偽稱整合名單將盡快公布

▲ 食物及衞生局局長陳肇始表示，署方人員正處理在家檢疫的名單。(馮漢柱攝)

港府由本月8日起實施內地返港14日強制檢疫措施，網上最新流傳一張名單，詳列近6,000名家居檢疫人士所居住的大廈，是措施生效後首次有相關名單流出，不少市民驚見名單內有自己居住的大廈。食物及衞生局局長陳肇始表示，署方人員正處理相關名單。

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網傳一份詳盡的檢疫名單，而有關名單並沒有上載至衞生防護中心的網頁，整份名單有193頁，近6000名家居檢疫人士所居住的大廈。陳肇始今日（28日）於記者會上表示，家居檢疫的人士數目非常多，衞生署人員在繁重的工作外，亦正在處理相關名單。她又指，名單上的地址是由市民提供，因此在發放之前需要時間作整體，強調一直以來公開及透明處理方法通理。

衞生署署長陳漢儀則表示，署方於今年2月8日起，向內地抵港人士發出檢疫令，有關人士需在家居或住所強制檢驗14天，她強調相關人士於入境時沒有病徵，且通過體溫檢測，亦並不屬於緊密接觸者，其染病風險較低。

陳漢儀又指，衞生署至今已發出超過一萬個檢疫令，署方正整合有關大廈名單，將盡快於網頁公布。

另外，TOPick昨晚已就相關名單的真偽向衞生署查詢，惟署方並無回應相關問題，僅稱正整合相關的大廈名單，以期盡快於網頁公布。

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責任編輯：郭詩詩