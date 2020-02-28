【冷血弒母】不滿戀情受阻教唆男友弒母　冷血情侶殺人罪成雙雙判囚

▲ 冷血情侶殺人罪成雙雙判刑。

台灣高雄去年7年發生恐怖兇殺案，一名19歲少女疑因不滿父母管教太嚴，情路受阻，教唆21歲男友趁母親出外買菜時行兇，後來兩人冷血殺人對話曝光，原來連父親亦被列入死亡名單。當地法院於27日一審宣判，少女及其男友分別被判刑15年6個月及13年8個月，兩人可上訴。

社交軟件冷血對話

據判決書指出，19歲的鄭姓少女與21歲韓姓男子，在網絡上認識，並於2018年起拍拖，不過鄭女的家教甚嚴，父母不允許她交男友，每天要查看手機，出門母親也要隨行。直至去年7月10日，鄭女與韓男在社交軟件聊天，鄭女發出訊息，「能不能改父母」、「換了以後就能約會了哦」。

兩日後，鄭女失去耐性，而韓男平日相當聽從女友要求，遂萌生殺人念頭，「殺手殺你爸爸媽媽，殺手再不行，我自己親自出馬」、「老婆我有很多方式可以殺你媽媽爸爸，用酒加打火機給燒了，或拿刀殺！」

韓男其後向女友稱要出門買武器，前往五金行購買水果刀，不過韓男在當晚一度退縮，建議離家出走，但鄭女卻堅持要他殺父母，否則便分手。

7月13日早上，鄭母與鄭女出門買菜期間，遭韓男持刀刺向臉頰和頸部，其後駕電單車載鄭女逃亡，4小時後落網，而鄭母最終傷重不治。

【死亡名單】不滿戀情受阻教唆男友弒母殺父 冷血情侶殺人名單曝光

情侶雙雙判刑

受害人家屬已明確表示，不希望韓男和鄭女遭判死刑或無期徒刑。由於韓男因鄭女要脅分手而行兇，且有學習障礙，而教唆殺人的鄭女，則患輕度智障，加上兩人還年輕，坦承犯罪，深知悔悟，再犯可能性不高，依共犯殺害直系血親尊親屬、殺人重罪，分別判處13年8個月及15年6個月。

一年fb結婚21次不滿戀情受阻 男子疑受女友教唆埋伏以刀刺頸攞準外母命

據台媒早前報道，韓男與鄭女早於7年前在網絡上認識，兩人很快墮入愛河。2012年，年僅13歲的鄭女更於facebook網誌向韓男表示，「你是我最想等的人，我現在要跟你講一句話，我永遠愛你、想你！」

而自今年6月4日起，韓男不斷在facebook設定與鄭女「結婚」、「訂婚」等，次數高達21次，韓男亦表示，將於2020年2月9日在現實世界與女友結婚，更不時留言「老婆我永遠愛你，真心愛一輩子不分離」、「永遠只等待我愛的人」、「反正我有責任感，我會好好顧我愛的人，我最好的老婆了」。

【思念亡父】收詐騙電話假扮亡父借錢 女兒落淚一句話令詐騙男道歉收線

責任編輯：王明芳