【新冠肺炎】病毒殘留蔬果肉類表面　醫生：水果常被人摸最好剝皮食

▲ 病毒殘留蔬果肉類表面，醫生指水果常被人摸最好剝皮食。

新冠肺炎（武漢肺炎） 疫情持續，民眾減少外出，但去超市、街市選購蔬果在所難免。内地有醫生表示，如病毒通過飛沫、直接接觸，傳播到蔬果和肉類，理論上能存活一定時間，但最長不會超過48小時，建議食物宜先煮熟。

據内地媒體報道，河南科技大學第二附屬醫院感染科主任孫和才表示，如病毒通過飛沫、直接接觸，傳播到蔬果和肉類，理論上能存活一定時間，但最長不會超過48小時。

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孫醫生提醒，超市人多雜亂，食材與水果有被感染的可能，為保護自己，也為了避免感染者將病毒傳播到蔬菜、肉和水果上，選購時最好不要直接用手拿，可以將超市的購物小袋套在手上抓取，避免與商品的直接接觸。市民到超市選購商品最好一次性購買齊全，盡量減少去超市的頻率。

對於蔬菜、肉和水果是否放置一段時間再吃比較好，孫醫生表示，如放置時間過長，可能變質滋生大量細菌，最好做法是吃前用流水清洗，可以將附著在表面的病毒過濾掉80%、90%，並謹記不要生食，而應炒熟吃，水果最好削皮。

接觸傳播備受關注

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超受訪時表示，有關新型冠狀病毒的研究不多，資料不詳細。但參考SARS、MERS，病毒最長殘存時間可達數天，如共用物件受污染，透過接觸亦可帶有病毒風險。

梁醫生指，市民現時出入超市都會戴上口罩，在正常情形下從飛沫傳播風險不高，但接觸傳播卻需要關注。他表示，水果常被人用手摸，揀包裝食物的風險相對較低，但也要視乎食物出廠時的規格、生產環境是否理想。

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提到是否要用紙巾、膠袋套住食物，他表示並非一個太可行的方法：

因上一手已經接觸了，再用其他物件包住，也未必能有效隔絕病毒細菌。如果在揀生果的過程中，有機會已受感染。

生果剝皮進食減低風險

梁醫生建議，買回來的食物最好清洗，如生果類最好剝皮進食，因果皮多人觸摸，剝皮相對風險會減低。而食物盡量不要生吃，由於不知道本身會不會帶有病毒，或生產時衛生不達標，風險不明，所以最好都是煮熟。

提到在街市買餸，梁醫生指相對傳播風險沒有超市高。他稱，在街市買餸時，許多時候都是商戶直接把食物放入袋中，不會有這麼多接觸。超市人流多，接觸傳播的風險亦更高。

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記者：黃存新、陳昊淋