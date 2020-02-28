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【新冠肺炎】確診患者狗隻對病毒呈弱陽性反應　陳肇始稱沒證據顯示會傳播病毒給人

社會 10:45 2020/02/28

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

陳肇始稱沒證據顯示狗隻會傳播病毒給人。（馮漢柱攝）

大坑一名確診患上新冠肺炎（武漢肺炎）患者的狗隻對病毒呈弱陽性反應，現時於港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。食物及衞生局局長陳肇始表示，未有證據顯示會傳播病毒給人，將為有關狗隻作反覆測試，至結果呈陰性後才會發還狗隻。

【新冠肺炎】大坑確診者的狗隻對病毒呈弱陽性反應　入住動物居留所接受檢疫

漁護署發言人昨日（27日）表示，一隻居於大坑確診者家中的狗隻對新型冠狀病毒測試呈弱陽性反應。根據衞生防護中心的資料，一名60歲女患者、本身是馬會會員及其29歲外傭近日也感染武漢肺炎，她們分別在2月25日及26日確診，同住在大坑瑞士花園。

陳肇始今早（28日）於記者會上表示，涉事狗隻目前在港珠澳大橋一個動物所接受檢疫，由獸醫作醫學監察。其測試弱陽性反應，惟漁護署現時強調現時漁護署未有足夠數據，顯示狗隻如何受感染或發病，亦未有証據顯示會傳播病毒給人。

署方將繼續為其進行密切監察，並且會一直抽取樣本化驗，特別是在狗隻的口、鼻及環境等，反覆測試至測試結果呈陰性後，才會發還狗隻。她呼籲畜養寵物的人士應要保持個人良好衞生。

早前世界生組織表示，目前沒有證據顯示，寵物及作為人類同伴的動物會感染新型冠狀病毒，但指出接觸寵物之後用肥皂及清水洗手，可以有效防止普遍存在的細菌，在人類及寵物之間傳播。

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責任編輯：郭詩詩

港珠澳大橋 陳肇始 食物及衞生局 漁護署 冠狀病毒 肺炎 武漢肺炎 新冠肺炎

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