玄彬《愛的迫降》西裝軍服兩面睇　Zegna西裝配Omega手錶示範

一套收視破韓劇記錄的《愛的迫降》令不少女士重燃起煲劇的慾望，當中除了看女角孫藝珍的時尚造型外，《愛的迫降》另一個成功的原因是由玄彬飾演的北韓軍官利正赫，無論穿軍裝或西裝都令不少男女為之傾倒，除了人靚外，背後華衣盡出都應記一功。

玄彬在劇內軍裝造型一出現，已經在韓國網站內掀起話題，更在網站內被投票選為「最適合當兵的男人」。此話何解？原來當年在他完成電視劇《秘密花園》拍攝後，並沒有像其他男藝人般在軍訓中選擇做文兵的工作，反而主動加入海軍陸戰隊。

▲ 不少男女給玄彬穿上軍裝迷乞`倒，他手上戴的腕錶是Omega海馬潛水腕錶。（圖片由Netflix提供﹁

而且更厲害的是他在軍訓期間獲得優異成績，例如在白天射擊的訓練中，射擊20發中了19發。

晚上射擊20發完全全中，被軍隊頒發了「特等射手」獎項，試問在《愛的迫降》中穿上軍裝，又怎不會入型入格呢。

▲ 劇中這一幕令人大笑外，更是玄杉首次穿西裝亮相，他穿上最頂級的Ermenegildo Zegna西裝。（圖片由Netflix提供）

對於當兵，玄彬認為是國民的責任：

我從不認為當兵會令我人氣驟減，因為我當兵前這幾年都很努力地工作，而在這21個月服從兵役中，我再不是玄彬，相反我只是名為金泰坪（原名）的一位普通人，我非常真惜作為一位普通人的時間。

▲ 這一幕都是穿上來自意大利Ermenegildo Zegna的西裝。（網上圖片）

因此，在《愛的迫降》籌組期間，劇本內當然不會放過這位穿軍裝穿得那麼英偉的玄彬。

在劇集的早期，他就頻頻而軍裝示人，就正好是以這必殺造型來打動女性觀眾的心。

▲ 這一場動作戲，玄彬改穿了dunhill kimono絨大褸。（圖片由Netflix提供）

及後，玄彬成為劇中女主角孫藝珍的保鏢，這一次編劇組又特地為他來一幕選購西裝的劇情，這不就是電影《風月俏佳人》中李察基爾和茱莉亞羅拔斯在比華行山選購服裝時的男裝版嗎？

▲ 玄彬在劇中亦穿上不少大家易於入手的便服，例如Maison Kitsune冷衫。（圖片由Netflix提供）

而且以今時今日韓劇在國內和海外市場所受到的歡迎，這位北韓軍官所穿的更不是泛泛之輩。

全是劇中造型師精心策劃的結果，當中數之不盡的靚衫來自Ermenegildo Zegna、dunhill、Prada、Chopard或Omega腕錶等，徹底地將日劇和港劇相比下去。

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撰文︰何偉雄