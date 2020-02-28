【再為人父】太太懷第二胎湊成「好」字　李雨陽：歡迎妳大駕光臨

▲ 李雨陽宣佈太太喜懷第二胎！

李雨陽宣布太太懷上第二胎！藝人李雨陽繼2017年與同年結婚的圈外女友鄭嘉詠誕下長子「小芝麻」後，昨日（2月27日）在個人微博上公布太太懷上女兒的喜訊，成功湊成一個「好」字！

李雨陽於2017年6月，與比他年輕11年的圈外女友鄭嘉詠在港註冊結婚，同時宣布「雙喜臨門」稱太太已懷孕4個月，兒子「小芝麻」於同年年底出生，早前一家人為兒子慶祝兩歲生日，到台灣旅遊。

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▲ 李雨陽早前才為兒子慶祝兩歲生日。（微博圖片）

昨日（27號）黃昏，李雨陽在微博上再公佈喜訊，放上超聲波照片以及一家三口的合照，透露太太喜懷女嬰：

從一個人在人生道路上，走到三個，現在面臨第四位加入，妹妹，我們歡迎妳大駕光臨！熱烈期待妳加入我們充滿愛的家庭！感恩在生命中遇見你們仨！

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▲ 第二胎是位女孩。（微博圖片）

​​​即將當哥哥的「小芝麻」笑得「見牙唔見眼」，而懷孕中的李太仍然維持到瓜子臉形。

李雨陽於2003年因拍攝TVB劇集《當四葉草碰上劍尖時》而為人所知，及後在無綫打滾多年未見出頭，於是轉投王維基的香港電視旗下，直到2015年約滿離開。

▲ 懷上第二胎的李太未見發胖跡象。（微博圖片）

李雨陽去年於觀塘和深水埗投資兩間小食店，可是早前他在香港開電視節目訪問中預料，其中一間分店要在「疫境」中要結業：「生意有受影響，打擊都幾大，觀塘分店做埋今個月，2月應該會結束，希望元州商場分店可以撐落去。」

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