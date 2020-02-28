【口罩供應】日本城今日1時半開始會員登記　指定4間分店共派1920張口罩籌

▲ 日本城今日1時半開始攞籌，發售口罩。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，日本城近日推出用APP口罩攞籌服務，讓大家先拎籌，後到店購買，避免人群聚集，今日下午1時半開始試行攞籌計劃。

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日本城今次特選4間分店試行計劃，率先售賣Fitty 三層不織布口罩(7片裝) [女士/兒童] 獨立包裝，每間分店設480張籌，每人憑籌限購2包。



Fitty 三層不織布口罩(7片裝) [女士/兒童] 獨立包裝

售價：$24.6/包

派籌時間：2月28日下午1時30分開始

取貨店舖：4間指定日本城分店 (上環 / 油麻地 / 荃灣 / 大埔)

取貨時間：2月29日下午1時至晚上8時

產品為14.5cm x 9cm 適合女士及兒童使用，通過BFE、VFE及PFE測試。

下載APP及登記方法即睇：【口罩供應】日本城推手機APP攞籌買口罩 先拎籌再購買免排隊【內附登記方法】

日本城表示每用戶只限領籌一次，並於30天內不能再領取口罩籌。口罩認購劵於主頁面上方之「會員」＞「我的優惠」查看。成功領籌後，代表已預留貨品，請於2月29日 (下午1時至晚上8時) 到領籌時所選之日本城分店購買貨品，逾時無效。

此外，購買前須出示J Fun App之口罩認購劵內之二維碼以作掃描確認，截圖或其他形式一律無效。口罩籌上顯示的「編號」只作內部運作用途，與購買之先後次序無關。



責任編輯：王芷瑩