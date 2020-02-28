  • 21°C
香港時間 : 2020228日 (週五) 11:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【鑽石公主號】陶傑落船完成自我隔離　再度開咪憶陪父走最後一程　

娛樂 10:56 2020/02/28

分享：

熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

陶傑完成自我隔離再度開咪。（取自facebook）

早前著名作家陶傑跟黎芷珊張寶華曾乘坐鑽石公主號郵輪，後來2月初証實有郵輪乘客確診，早於1月底下船的陶傑，把自我家居隔離增至31日，昨晚重新開咪的陶傑，憶述隔離時心情及父親過身的心情。

陶傑跟武漢肺炎確診者同坐「鑽石公主號」郵輪，下船後沒有出現病癥，陶傑仍足指引我隔離14日，後來再自行加多10多日home office，共31日隔離後，昨晚再次返商台開咪主持節目《光明頂》。

陶傑在節目形容：「勝利出關，慶祝新生。」他開咪前拿出酒精噴霧為咪高峰消毒，並以酒精霧噴消毒雙手。

陶傑黎芷珊等上月曾乘鑽石公主號。（取自facebook）

黎芷珊落船完成28日隔離　承諾旗下眼鏡店不裁員不減薪，請看：http://bit.ly/32D8UcQ

陶傑稱他在年初一落船後，曾到到台灣旅行四日，包括去過夜市、食店，坐捷運、的士。回港後始知公主號有確診者，陶傑也感擔心期間自己可能已接觸近千人，後來他亦即在家自我隔離。

陶傑又透露，本來在鑽石公主號計算一直坐至越南，後來因沒有房間而未能繼續行程，慶幸早落船，認為上天自有決定。

他感慨指：「如果那時有房，就好大件事，家父去世也見不到，所以今次家父去世前三、四日，我親自送去私家醫院，跟父親講了很多話。」

撰文 : TOPick柴犬出動

正能量 黎芷珊 陶傑 鑽石公主號 商業電台 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【新冠肺炎】港大發現一滴口水有10萬病毒　何栢良：醫護面壁進食減少傳播風險
11:08 2020/02/27
【新冠肺炎】港大發現一滴口水有10萬病毒　何栢良：醫護面壁進食減少傳播風險
【毒蟲來襲】屯門出現大量黑色昆蟲　小朋友被咬手腳耳朵紅腫【附專家解說】
14:49 2020/02/27
【毒蟲來襲】屯門出現大量黑色昆蟲　小朋友被咬手腳耳朵紅腫【附專家解說】
【台灣復課】台灣中小學首日復課578名學生發燒　教育部長： 發燒學生已安排隔離就醫
18:21 2020/02/26
【台灣復課】台灣中小學首日復課578名學生發燒　教育部長： 發燒學生已安排隔離就醫