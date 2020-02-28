【鑽石公主號】陶傑落船完成自我隔離　再度開咪憶陪父走最後一程　

▲ 陶傑完成自我隔離再度開咪。（取自facebook）

早前著名作家陶傑跟黎芷珊張寶華曾乘坐鑽石公主號郵輪，後來2月初証實有郵輪乘客確診，早於1月底下船的陶傑，把自我家居隔離增至31日，昨晚重新開咪的陶傑，憶述隔離時心情及父親過身的心情。

陶傑跟武漢肺炎確診者同坐「鑽石公主號」郵輪，下船後沒有出現病癥，陶傑仍足指引我隔離14日，後來再自行加多10多日home office，共31日隔離後，昨晚再次返商台開咪主持節目《光明頂》。

陶傑在節目形容：「勝利出關，慶祝新生。」他開咪前拿出酒精噴霧為咪高峰消毒，並以酒精霧噴消毒雙手。

▲ 陶傑黎芷珊等上月曾乘鑽石公主號。（取自facebook）

黎芷珊落船完成28日隔離 承諾旗下眼鏡店不裁員不減薪，請看：http://bit.ly/32D8UcQ

陶傑稱他在年初一落船後，曾到到台灣旅行四日，包括去過夜市、食店，坐捷運、的士。回港後始知公主號有確診者，陶傑也感擔心期間自己可能已接觸近千人，後來他亦即在家自我隔離。

陶傑又透露，本來在鑽石公主號計算一直坐至越南，後來因沒有房間而未能繼續行程，慶幸早落船，認為上天自有決定。

他感慨指：「如果那時有房，就好大件事，家父去世也見不到，所以今次家父去世前三、四日，我親自送去私家醫院，跟父親講了很多話。」