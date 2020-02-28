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【不公待遇】月事來潮被歧視禁入宿舍　68名印度女學生被逼除褲檢查

健康 12:10 2020/02/28

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

印度女性月經而被處處歧視，68名印度女學生更被逼除褲接受檢查。

印度許多地區對於月事的觀念仍然十分落後，常將月經視為禁忌與不潔，更會歧視經期中的女性。西印度一間學院，就禁止經期中的女學生進入宿舍，日前更要求68名女學生除褲檢查！

歧視月事中女性　要登記名字被隔離

綜合外媒報導，Shree Sahajanand Girls Institute (SSGI)是由印度教分支「Swaminarayan」經營的女子學院。該教派的領袖為Swami Krushnaswarup Dasji，他曾發表多項歧視經期中女性的言論，例如警告男性不要食用月事來潮的女生所煮的食物，否則女性會重生為狗，男生就會重生為牛，強調以上都是寫在聖典上的真理。

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學校對於月經來潮的女生有嚴格的規定，例如經期間不得進入廚房或接近寺廟，亦不能夠觸碰他人；用餐時必須要與其他人分開坐，並自己清潔碗筷。上課時，她們只能坐在課室最後的長凳上。她們更要在月經登記冊寫上名字，好讓宿舍的職員識別她們，並進行管束。但在過去2個月中，她們稍稍掀起一場革命，沒有人再向學校登記。

68名女學生被逼展示內褲供檢查

宿舍的負責人本月10號向校方投訴，指有學生違反經期規定。有學生表示，她們翌日就被帶到廁所，68名女學生被逼向女老師展示她們的內褲，證明沒有月經。她們形容這是「非常痛苦的經歷」，令她們受到精神上的折磨及創傷。

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女學生在校園內進行抗議。（圖片來源：Twitter）

13日，這群女學生開始在校園內舉行抗議活動，要求處分「羞辱」她們的校方人員。大學董事表明已經開始進行調查，古吉拉特邦婦女委員會亦鼓勵學生挺身而出，指警方已提出申訴。不過，該學校的副校長就將責任推給女學生，指她們違反規定，有學生更表示受到學校打壓，要求她們不要再談及事件。

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近年，不少受教育的女性正在努力推廣月經為正常生理現象，但效果仍然非常有限。3年前，有印度舍監在浴室的門上發現血跡，將70名學生脫至赤裸檢查。曾經有判決判定「禁止婦女進入喀拉拉邦的神殿」是歧視，但該判決受到大量抗議，不少抗議者更是女性。

責任編輯：羅嘉欣

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