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【新冠肺炎】有狗隻對病毒呈弱陽性反應　許樹昌：或是確診患者飛沫沾狗隻身上

社會 11:36 2020/02/28

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，狗隻對病毒測試呈弱陽性或是患者飛沫沾到環境或狗隻身上。（資料圖片）

居於大坑花園的一名確診患上新冠肺炎（武漢肺炎）患者的狗隻，昨日（27日）證實對病毒呈弱陽性反應，現時於港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。中大呼吸系統科講座教授許樹昌回應傳媒查詢指，狗隻對病毒測試呈弱陽性並不等於其已受感染，可能是患者的飛沫沾染到環境或狗隻身上。

【新冠肺炎】大坑確診者的狗隻對病毒呈弱陽性反應　入住動物居留所接受檢疫

漁護署發言人昨日（27日）表示，一隻居於大坑瑞士花園的60歲女患者的家中狗隻，對新型冠狀病毒測試呈弱陽性反應。許樹昌表示，有關狗隻對病毒測試呈弱陽性，不等於牠已受感染，可能是患者的飛沫沾染環境或狗隻身上。而相關的狗隻已被送往漁護處的動物居留所作隔離檢疫，現時並無任何病徵，之後會抽血檢驗身體是否有抗體。

許樹昌又指，不論是2003年的沙士、中東呼吸綜合症或現時面對的新型冠狀病毒，都無證據顯示狗會受感染。他稱，於確診患者的家中驗到有病毒基因並不意外，因基因未必具傳播能力，要視乎是否可培植病菌，如病菌仍活躍才具有傳播能力。

【新冠肺炎】確診患者狗隻對病毒呈弱陽性反應　陳肇始稱沒證據顯示會傳播病毒給人

責任編輯：郭詩詩

武漢 大坑 漁護署 港珠澳大橋 冠狀病毒 武漢肺炎 中東呼吸綜合症 新冠肺炎

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