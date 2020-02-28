運輸署駕駛考試服務將於3月2日恢復　無戴口罩考生不准進入試場

▲ 運輸署駕駛考試服務將於3月2日恢復。（資料圖片）

政府昨日（27日）宣布由3月2日起逐步恢復更多公共服務，運輸署今日（28日）表示，運輸署駕駛考試服務將於3月2日恢復。已預約於3月2日或之後進行路試的考生，請按考試排期信內所訂明的考試日期、時間及駕駛考試中心應考。原定安排在1月29日至2月28日期間因駕駛考試中心暫停服務而未進行路試的考生，運輸署將會陸續個別發信通知其新訂的考試日期。

運輸署表示，在防疫措施方面，為減低病毒傳播風險，所有參與路試的考生必須在駕駛考試中心場內及考試時戴上口罩，並在進入中心辦事處前使用酒精搓手液清潔雙手，以及必須接受運輸署在現場安排的體溫檢測。

至於沒有配戴口罩、拒絕接受體溫檢測、或體溫檢測結果高於攝氏37.5度的考生會被拒絕進入試場，考試日期將另行安排。為使車廂空氣流通，運輸署考牌主任在考試期間可打開車窗。

運輸署呼籲，考生如身體不適，不應到試場應考，並應盡快求醫。如考生因健康理由缺席考試，可在考期當日起計1個月內遞交延期申請書及相關病假證明書或醫生證明書正本給運輸署駕駛考試排期事務處跟進及另訂考試日期。

在公共衞生的考慮下為減低社交接觸和病毒在社區擴散的風險，駕駛筆試（甲部試）及的士筆試繼續暫停直至另行公告，受影響的筆試考生將獲個別通知另訂考試日期。運輸署正為逐步恢復正常筆試服務作準備，並會就服務的最新安排預早向外公布。

責任編輯：陳子謙