【真人真事】《奇蹟救援》真實還原泰國少足隊被困事件　救人英雄親身重演拯救經過

▲ 《奇蹟救援》紀錄泰國少足「野豬隊」被困睡美人洞一事。

2018年6月始發生的泰國少年足球「野豬隊」被困睡美人洞事件，當年受全球關注。泰國當局以及各地救援人員，經歷2星期的救援行動後，成功救出所有被困成員，感動全世界。

電影《奇蹟救援》正是改編這次泰國少足事件，由數十位真實參與搜救行動的救援人員加入電影製作演出。

▲ 《奇蹟救援》改編自真人真事。

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電影《奇蹟救援》講述2018年6月23日，泰國12名少年足球隊「野豬隊」成員及教練完成訓練後到泰國北部的「睡美人洞」探險。但因不幸遇上季候風，暴雨灌入洞內，整隊成員因而受困18天。

事件當時轟動全球，來自本地及各國素未謀面的救援人員來到睡美人洞，展開救援行動。他們在短時間商討出救援計劃，並分3階段救出所有被困人士。

但是，睡美人洞全長10多公里，是全世界最難導航的洞穴之一。洞內崎嶇、狹窄，地形複雜。而且當時的泰國正值雨季，連日暴雨使洞內水位每小時上升15公分，泥水污濁增加潛水員的救援難度。

▲ 《奇蹟救援》紀念救人英雄的英勇付出。

最終，18日後救援人員救出所有人。但就有兩名救難人員犧牲，為紀念他們的英勇付出，獲救成員舉辦公開剃度儀式，短期出家，為歷劫歸來之重生祈福，並報答救援的恩情。

《奇蹟救援》導演Tom Waller表示：「當時與所有人一樣，每日都緊貼追蹤事情的發展，期待奇蹟的出現。我覺得由一位泰籍電影製作人來拍攝這次事件，可以帶出一個獨特的視角給觀眾，所以很快就著手籌備電影，同年10月就開始拍攝。」

Tom Waller補充指：「劇本幾乎無需編寫，故事的發展和角色都經已定好，起承轉合亦充足。最大困難是當所有人都知道故事的發展和結局，要如何營造及維持緊張氣氛。因此把電影集中在多位無名英雄在拯救行動中不為人知的個人付出，同時保留整個事件的真實性。」

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▲ 《奇蹟救援》其中一位主角Jim Warny，便是當年的救援人員。

及後，製作團隊與多位救援行人員溝通，以確保整個故事細節完好無誤。有些救援人員更參與製作，演出自己的角色或作為演員演出顧問。

戲中其中一位主角Jim Warny，便是當年的救援人員。他是擁有20多年洞潛經驗的專業洞穴潛水員。當時被英國洞穴救援委員會，請求前往泰國協助營救。

導演Tom Waller稱：「整套電影邀請了數十名真正參與過搜救行動的救援人員加入電影製作，他們大部份都飾演當時救援進行時的角色，以保持電影的真確性，因為對於他們來說並不是演戲。」

不過，事件中12名少足隊成員，因受泰國當局保護，便沒有參與演出。《奇蹟救援》於3月12日在港上映。