【新冠肺炎】口罩還要戴多久？專家預料：還要再戴多1至2個月

▲ 專家預料還要再戴多1至2個月口罩。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延全球，一方面口罩供不應求，另一方面戴著口罩生活始終不方便，不少人都希望疫情盡快完結，不需再過戴口罩的日子。到底戴口罩的狀況還要維持多久？上海新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏就表示，相信大家還要再戴多1至2個月口罩。

綜合內媒報道，張文宏指目前大家對疫情還要保持高度警惕，建議別舉辦大規模聚會。至於口罩還要戴多久，他表示，

這個狀態可能還要維持1到2個月。到時沒有新增病例了，基本上就可以除下口罩了。

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張文宏又提及，料半年內疫情可在全球控制下來，但早期防控一定要抓住空窗期，大城市要慢下來。「世上其他國家目前病例大多是輸入性的，按照中國的經驗及對這個病的認識，個人覺得這個病在一般情況下，半年內所有國家都應該把它控制住。」

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昨（27日）國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，早前預計新型冠狀病毒疫情高峰在2月中至2月底出現，而官方數字在2月中開始下跌，他有信心疫情在4月底基本受控。鍾南山又提到，疫情首先出現在中國，但病毒不一定發源於中國。

截至27日，內地累計確診78959宗，累計死亡2791人。全球累計確診82623宗。

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責任編輯：羅嘉欣