【美人基因】李司棋IG分享氣質舊照　網民讚撞樣女神陳法拉

▲ 李司棋IG分享舊照，網民驚覺撞樣陳法拉。

69歲「司棋姐」李司棋跟上潮流，在開設個人instagram後，便不時分享個人生活照，而李司棋「擺甫士」的功架絕對不輸年輕人。近日，李司棋上傳一張昔日舊照，被網民稱讚與另一位藝人撞樣，這位藝人更曾經飾演李司棋的女兒。

近日司棋姐分享一張自己也沒有見過的舊照，並配文︰「謝謝fans傳來，連我自己也沒見過這張舊照片。」很多網友稱讚司棋姐「美得有氣質」，也有網民認為年輕的司棋姐與陳法拉相似。

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▲ （取自李司棋IG）

▲ （網上圖片）

其實李司棋與陳法拉早在《溏心風暴》系列中飾演母女，在《溏心風暴2》中，更有一句對白是形容陳法拉所飾演的甘永慶，像極了年輕時的「荷媽」李司棋，看來劇組早已洞悉陳法拉與年輕時的李司棋撞樣。

▲ 二人曾於劇集《溏心風暴2》飾演母女。（《溏心風暴2》截圖）

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從小便是一副美人胚子的李司棋，17歲便畢業麗的電視第二期藝員訓練班，之後更以「高荊慧」的名字參選香港小姐競選，並在「香港公主」組別獲得冠軍後入行，一開始在《歡樂今宵》中的趣劇環節亮相。

▲ （網上圖片）

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李司棋是七、八十年代的當紅演員，當時她與汪明荃、黃淑儀被稱為「鎮台三寶」，加上後的趙雅芝，合稱無綫四大當家花旦。

▲ （取自李司棋IG）

1999年，李司棋發現患上子宮頸癌，治療期間更出現骨枯，一度需要以拐杖代步，在治療期間亦減少工作量直至康復。

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▲ （取自李司棋IG）

2007年重返TVB演出靈魂人物「大契」凌巧，當中的金句如「這𥚃不是法庭，我對眼就是證據。」等至今依然流傳。李司棋也憑《溏心風暴》在《2007年度萬千星輝頒獎典禮》獲得首奪視后。

2008年再憑姊妹作《溏心風暴之家好月圓》「荷媽」一角獲「我最喜愛的電視女角色」，事業再度更上一層樓。

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