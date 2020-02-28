  • 23°C
香港時間 : 2020228日 (五) 13:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【法證先鋒IV劇透】陳煒被好姊妹奪愛　鄭子誠送康華入院埋出軌伏線

娛樂 11:37 2020/02/28

分享：

熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

《法證先鋒IV》

《法證先鋒IV》在「石灘小丑伏屍案」、「真空袋封屍案」後，是不涉及人命的「偽造影片案」，劇情相對沒有那麼沉重，但同時為《法證先鋒IV》眾角色舖下感情伏線。

Dr.Man（李施嬅飾）與遇亡姐生前男友、聲紋專家Stan（海俊傑）。另外，就是賀立維（鄭子誠飾）與水慧明（陳煒飾）這一對。

一向似性格懦弱、胸無城府的綺寧（康華飾），某天帶病到慧明（陳煒飾）家幫忙，可是突然不適劇痛，於是立維馬上送綺寧（鄭子誠飾）入院並陪伴照顧，綺寧深切感受到立維的細心體貼，經過此事後二人互相有感覺，埋下二人出軌的伏線。

撰文 : TOPickj柴犬出動

相關文章

【法證先鋒IV】李施嬅演《法證》太投入發噩夢　承認有交往對象：了解當中
19:03 2020/02/27
【法證先鋒IV】李施嬅演《法證》太投入發噩夢　承認有交往對象：了解當中
【法證先鋒IV】梅小青拆解《法證》系列成功元素　揭當年選黎明演《今生無悔》原因
17:46 2020/02/24
【法證先鋒IV】梅小青拆解《法證》系列成功元素　揭當年選黎明演《今生無悔》原因
【法證先鋒IV】 扮死屍瞓真空袋1個多小時　謝芷倫被壓至五官變形
11:53 2020/02/26
【法證先鋒IV】 扮死屍瞓真空袋1個多小時　謝芷倫被壓至五官變形
法證先鋒 電視劇 陳煒 康華 鄭子誠 TVB

最高瀏覽

【毒蟲來襲】屯門出現大量黑色昆蟲　小朋友被咬手腳耳朵紅腫【附專家解說】
14:49 2020/02/27
【毒蟲來襲】屯門出現大量黑色昆蟲　小朋友被咬手腳耳朵紅腫【附專家解說】
【新冠肺炎】港大發現一滴口水有10萬病毒　何栢良：醫護面壁進食減少傳播風險
11:08 2020/02/27
【新冠肺炎】港大發現一滴口水有10萬病毒　何栢良：醫護面壁進食減少傳播風險
【台灣復課】台灣中小學首日復課578名學生發燒　教育部長： 發燒學生已安排隔離就醫
18:21 2020/02/26
【台灣復課】台灣中小學首日復課578名學生發燒　教育部長： 發燒學生已安排隔離就醫