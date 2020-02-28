【法證先鋒IV劇透】陳煒被好姊妹奪愛　鄭子誠送康華入院埋出軌伏線

▲ 《法證先鋒IV》

《法證先鋒IV》在「石灘小丑伏屍案」、「真空袋封屍案」後，是不涉及人命的「偽造影片案」，劇情相對沒有那麼沉重，但同時為《法證先鋒IV》眾角色舖下感情伏線。

Dr.Man（李施嬅飾）與遇亡姐生前男友、聲紋專家Stan（海俊傑）。另外，就是賀立維（鄭子誠飾）與水慧明（陳煒飾）這一對。

一向似性格懦弱、胸無城府的綺寧（康華飾），某天帶病到慧明（陳煒飾）家幫忙，可是突然不適劇痛，於是立維馬上送綺寧（鄭子誠飾）入院並陪伴照顧，綺寧深切感受到立維的細心體貼，經過此事後二人互相有感覺，埋下二人出軌的伏線。