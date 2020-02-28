【法證先鋒IV劇透】陳煒被好姊妹奪愛 鄭子誠送康華入院埋出軌伏線 娛樂 11:37 2020/02/28 分享： 熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向 ▲ 《法證先鋒IV》 《法證先鋒IV》在「石灘小丑伏屍案」、「真空袋封屍案」後，是不涉及人命的「偽造影片案」，劇情相對沒有那麼沉重，但同時為《法證先鋒IV》眾角色舖下感情伏線。 Dr.Man（李施嬅飾）與遇亡姐生前男友、聲紋專家Stan（海俊傑）。另外，就是賀立維（鄭子誠飾）與水慧明（陳煒飾）這一對。 一向似性格懦弱、胸無城府的綺寧（康華飾），某天帶病到慧明（陳煒飾）家幫忙，可是突然不適劇痛，於是立維馬上送綺寧（鄭子誠飾）入院並陪伴照顧，綺寧深切感受到立維的細心體貼，經過此事後二人互相有感覺，埋下二人出軌的伏線。 撰文 : TOPickj柴犬出動 相關文章 【法證先鋒IV】李施嬅演《法證》太投入發噩夢 承認有交往對象：了解當中 19:03 2020/02/27 【法證先鋒IV】李施嬅演《法證》太投入發噩夢 承認有交往對象：了解當中 【法證先鋒IV】梅小青拆解《法證》系列成功元素 揭當年選黎明演《今生無悔》原因 17:46 2020/02/24 【法證先鋒IV】梅小青拆解《法證》系列成功元素 揭當年選黎明演《今生無悔》原因 【法證先鋒IV】 扮死屍瞓真空袋1個多小時 謝芷倫被壓至五官變形 11:53 2020/02/26 【法證先鋒IV】 扮死屍瞓真空袋1個多小時 謝芷倫被壓至五官變形 法證先鋒 電視劇 陳煒 康華 鄭子誠 TVB