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【新冠肺炎】北海道滑雪散心遇嚴峻疫情　李彩華進退兩難留雪山「避炎」

娛樂 12:05 2020/02/28

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

李彩華現被困北海道，進退兩難。

李彩華（Rain）今個月應朋友邀約到日本北海道滑雪散心，不過李彩華抵埗後遇上當地疫情爆發，令她進退兩難。被困雪山的李彩華於房中自設空氣清新機，且盡量留於酒店內減少外出。

近年主力於內地發展的Rain，因受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響而停工回港，Rain早前於家中鍛鍊廚藝。

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（李彩華IG圖片）

李彩華留在北海道

今個月中，Rain應朋友邀請前往日本北海道滑雪。

可是，豈料她抵埗後遇上當地疫情爆發，確診人數急劇上升，北海道更成為了日本疫情最嚴重的地區，令Rain進退兩難。

（李彩華IG圖片）

李彩華延遲返港

被困當地的Rain表示現時於雪山上度日，與市區相隔一段距離，而雪山上的遊客不多，且已陸續離開，街上也很冷清。

Rain於酒店房內自設空氣清新機，且盡量留在酒店內，直到深夜時分才出動以保安全。

她又謂因航班問題以致延遲返港，預計待至3月2日才能回港。

（李彩華IG圖片）

Rain是次的日本之旅未有與丈夫Eric同行，二人整個月都沒有見面，丈夫也很擔心其狀況，每天都會透過視像通話溝通。

她又指之前已訂購兩萬個口罩，待貨物抵港後可以派給長者，為他們盡一分力。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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