【冷血狠母】2歲女尿床狠母按頭落浴缸溺斃　曾有毆打兒子前科判監18年

▲ 美國一名28歲華裔媽媽李琳因將女兒的頭部按落浴缸溺斃，被判誤殺罪成入獄18年。

美國一名28歲華裔媽媽李琳在當地時間26日被判刑18年，案件發生在2016年，李琳因年僅2歲的親生女兒鄭琳芯（Melody Zheng）尿床，憤怒之下將她的頭部按落浴缸，導致女兒溺斃。李琳得知判刑後表示，自己永遠活在悔恨之中。

綜合外媒報道，在2016年3月13日，李琳因2歲女兒鄭琳芯尿床，而將女兒的頭部按落注滿水的浴缸，直到女兒不再掙扎。其後，李琳步出浴室，後來發現女兒沒有反應，報警求助，並將鄭琳芯送往瑪摩利醫院（Maimonides Hospital）搶救，可惜最後證實搶救無效。

而在女兒死前的晚上，李琳毆打兒子Alan，並同樣將其頭部按入水中，行為令人髮指。有警方人員表示，兒子Alan告訴調查人員這是媽媽懲罰的他們的方式，他聽見妹妹在身亡前大叫，「不要，媽媽」。

【冷血弒母】不滿戀情受阻教唆男友弒母 冷血情侶殺人罪成雙雙判囚

誤殺罪名成立 判監18年

案件審判3年，陪審團在去年6月裁定李琳級誤殺及一級企圖襲擊罪名成立，全因李林多次提出更換律師並要求上訴，量刑一直拖到今年。而在美國時間2月26日，法官最終判處她入獄18年。

控方指，李琳在庭上毫無後意，對待孩子的方式可怕，完全不像一名媽媽該有的態度，要求法官判決入獄35年，包括過失殺人25年與毆打10年，最終法院判處18年有期徒刑。

【恐怖保母】台灣托兒所流出多段虐兒影片 幼兒甩口罩被保母扯耳仔撼頭埋牆

狠母庭上痛哭 願接受懲罰

而李琳的代表律師Mario Romano形容她是一個充滿愛心與關懷的媽媽，對女兒的死感到內疚，每天自責，李琳在庭上痛哭，「無論你（法官）判我入獄多長時間，我都會接受。」

李琳透過翻譯表示，

作為一個母親，我的責任是照顧孩子，我對女兒的死感到很後悔。這是我的錯，失去女兒令我很心痛，我一輩子都無法忘記。

【枉為人母】1歲兒子不肯戒母乳哭鬧 20歲台媽皮帶打仔重傷致發展遲緩

兒子16歲前不能接觸 再次提出上訴

負責案件的法官Deborah Dowling表示，李琳有責任照顧孩子，並確保孩子的人身安全，但她卻用危險的方式管教女兒，導致親生女兒身亡。法院的判決內容還指出，李琳在兒子年滿16歲前，都不能有任何接觸。李林最終表示，要針對該案再次更換辯護律師，並提出上訴。

責任編輯：王明芳