【兒童健康】家有小朋友慎用消毒劑　中醫教物理消毒法安全殺滅病毒

▲ 家有小朋友慎用化學消毒，註冊中醫師馬琦傑教物理消毒法安全殺滅病菌。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，不少市民也勤於清潔家居，但許多化學消毒產品刺激性大，若家中有小朋友、老人家和寵物，應該如何安心消毒家居？註冊中醫師馬琦傑分享了物理消毒法，同樣有效殺滅病菌病毒。

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註冊中醫師馬琦傑於Facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」發文指，消毒清潔方法經由物理或化學方法，使病原體的組成成份發生不可逆的變化，以致不能成長，甚至死亡。

所有消毒產品都是化學消毒，或多或少都有刺激和毒性，安全用量，也有不少注意事項。

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他表示，自己較常用物理消毒，殺菌殺病毒也有效果，而且對環境更少負擔。

馬醫師解釋，物理消毒是指運用物理學的原理，如光、熱、紫外線等方式。達到消滅病原體的目的。以下是他分享的3招物理消毒法：

紫外線

消毒原理：

紫外線釋出的高能量的光線，使病原體的DNA引起變化。喪失繁殖的能力及不能分裂生長。

注意事項：

功率10瓦特

波長240-280mm

每平方85微瓦特

照射事件要20分鐘以上

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熱水

消毒原理：

熱能使病原體的蛋白質凝固，改變蛋白質的特質，且溶解細胞膜內的脂質，令病原體的新陳代謝受破壞。

注意事項：

水溫達攝氏100度以上

蒸氣

消毒原理：

用高熱的水分子，是病原體受熱，令其蛋白質變質，阻斷其正常生長而達到消毒目的。

注意事項：

蒸氣攝氏100度以上

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另外，馬醫師亦分享了不同物品的清洗消毒方法：

地面 ： 蒸氣、二氧化氯

手機：紫外缐、酒精

玩具 ： 蒸氣、二氧化氯

餐具： 蒸氣、熱水

廚具：蒸氣、洗潔精

洗衣機：扇貝粉

水渠：扇貝粉

水果： 扇貝粉

床褥：蒸氣

房間空氣：臭氧、紫外線、藥香薰屋

跟身：固體二氧化氯

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責任編輯：羅嘉欣