【新冠肺炎】接觸確診患者被隔離14日　救護員重返前線：會更貼切照顧傷患者

▲ 救護員隔離14日後重返前線：會更貼切照顧傷患者。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，救護員易接觸到確診患者，3名本港救護員上月底在未有準確資訊情況下，處理一名緊急病人，數日後得悉該病人確診新冠肺炎，3名救護員幸經檢測呈陰性，隨即被送到檢疫中心隔離14日，其中一名救護員坦言，當獲悉曾接觸的患者確診感到震驚，擔心會連累到家人。

消防處今（28日）在其facebook專頁分享短片，題爲「抗疫不孤單 整裝再出發」，救護隊目朱展香、救護員姚凱文、李文暄憶述，上月底收到緊急服務，一位病人傷風感冒不適，接報後到現場前，沿途都有聯絡該位病人，詢問外游史、病歷之類，他話曾經去過旅遊。到現場後，他在單位裏，面戴住口罩等我們，接觸他後，將他送上救護車。數日後得悉該病人確診新冠肺炎。

姚凱文坦言，當時正和父母、太太、弟弟進食晚餐，收到來電後，感到震驚，

因當時正享受天倫之樂，當刻感受是好驚連累到家人。

李文暄憶述，在醫院度過了兩晚，直至有結果出，幸好是陰性，但要去隔離營接受隔離。

對於在檢疫中心隔離的日子，姚凱文直言初時很不適應，因為在家有很多娛樂，又可打機、看電視，又可開車周圍去，但在檢疫中心，為了令自己快些適應，只能安排自己做規律性活動，如有關疫情資訊，加强自己對病毒的認識。

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李文暄分享，會讓自己煲劇、散步，看海，抒發情緒，又致電家人朋友，關心他們，日子便很快過。朱展香則稱，會透過whatsapp 關心兩位兄弟的身體狀況，同時感謝家人給予鼓勵及支持，亦感謝上級安排心理專家去關心他們情緒、慰問其家人。

完成檢疫後，朱展香稱，讓他更加能易地而處去了解傷患者的心情，

自己身處被人觀察，感受到原來不是那麽好受，往後會更加貼切照顧傷病者。

李文暄稱，當自己成為被照顧者，更加體會到被照顧者到底身心需要甚麼，身為一名救護員，透過這些反思，往後處理傷病患者會更加細心，更為他們着想。

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責任編輯： 羅嘉欣