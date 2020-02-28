【新冠肺炎】24萬建造業工人無法申請抗疫資助　工會促政府拾遺補漏

▲ 香港建造業總工會指，因有工友無法提供建造業議會的出勤記錄，而無法申請資助。（車耀開攝）

政府早前撥款7.1億支援建造業，料每名建造業工人可獲1,500元防疫資助。然而，香港建造業總工會指約有24萬名工友，因無法提供建造業議會的出勤記錄，而無法申請資助，呼籲政府拾遺補漏。

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香港建造業總工會理事長黃平今日（28日）指，總工會及屬會近日頻繁收到投訴，從事裝修、維修、保養工程、屋宇處轄下三級小型工程承辦商、和丁屋工程的工友，不符合申請政府的防疫補助金的資格，對此感到不合理和不公平。

黃平引述補助金的申請資格指，申請人必須是註冊建造業工人，並需在相關日期內有總承建商提交給議會的出勤記錄，方可申請抗疫補助金。然而，裝修和維修工友並無指定工地，無法提交出勤記錄，令他們無資格申請資助。

香港裝修及屋宇維修從業員協會主席馮志興指，地盤工人工作環境開闊，且有抗疫措施，但裝修工人出入不同大廈，危險性比地盤工友過之而無不及，反而無法獲得資助，是不合理。

總工會要求政府拾遺補漏，令能夠提供僱主或有關機構的工作證明、出勤記錄、稅單、強積金供款單、政府民政處宣誓文件等有效工作檔的工友，均可得到補助金。

記者：陳梓蔚