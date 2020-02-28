【心酸童言】消防員爸爸車禍昏迷16日　5歲兒子按手機鬧鐘望喚醒父親：爸爸很會賴床

▲ 5歲兒想帶手機探望昏迷爸爸，用鬧鐘叫聲他。

消防員經常要冒生命危險出勤，台灣高雄近日有消防隊執勤期間與大貨車發生車禍，消防隊長殉職，另外4名隊員亦受傷送院。其中一名重傷消防員至今未清醒，其太太多次在社交平台發文，希望大家為丈夫祈福。早前她亦把5歲兒子天真的言語寫下，令人心酸。

事發於2月13日深夜，高雄市消防局鳳祥分隊坐著消防車出勤，不料在路口遭搶黃燈的大貨車撞上，消防車翻側，車上消防隊長當場死亡，4名消防員受傷。其中消防員賴統生因顱骨骨折、腦幹受傷，至今仍然昏迷，醫生亦無法確定他能否醒來。

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兒子想帶手機給爸爸

他的太太多次在facebook發文，希望能為丈夫集氣祈福。日前她亦發帖複述5歲兒子的天真話語。

她表示，早前在醫院陪伴丈夫動手術後，回家時間有點晚，沒辦法帶兒子到加護病房探視，兒子卻說，

媽媽，可是我今天要拿爸爸的手機去給爸爸。

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兒子：爸爸很會賴床

賴太太問其原因，兒子回答，

因為爸爸很會賴床啊！早上都會一直把手機鬧鐘按掉，然後就起床了。

原來兒子不懂爸爸為何暫時叫不醒，但他只想用自己的方式喚醒爸爸，但賴太太亦擔心，如果將孩子帶去床邊，設定了手機鬧鐘卻叫不醒丈夫，要如何向兒子解釋。

快醒來，快回家，孩子等你，我等你！我不能倒，所以，請大家撐著我，所以，請大家繼續用各種方式替統生打加油打氣。

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責任編輯：林愛娜