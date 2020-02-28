【新冠肺炎】滯留武漢烏克蘭女生不捨愛犬拒撤　獲總統致電承諾安排人犬回國

▲ 有名在武漢工作的烏克蘭女生為了陪伴寵物狗，選擇留在當地，明言不會離棄家人。

新型冠狀病毒肺炎肆虐，尤其是源頭的中國湖北省武漢市，疫情嚴峻，多國先後派出包機接回居於或滯留當地的國民，包括烏克蘭。可是1名22歲烏克蘭女生，因為不捨愛犬獨自留在武漢，她放棄乘坐包機回國，選擇留在武漢照顧寵物狗。

綜合外媒報道，22歲女模特兒Anastasiya Zinchenko，自2017開始在武漢工作，她於當地飼養了小型犬白色松鼠狗女Michelle, 視如家人朋友，小狗很喜歡主人，最愛親吻她，很乖巧會聽從指令遞手。

烏克蘭派包機到武漢

烏克蘭政府於2月中派包機到武漢撤走國民，總共接載了45名烏克蘭國民及27名其他民眾。可是當時Anastasiya沒有隨包機返國，因為她向烏克蘭駐中國大使館遞交證明文件申請撤離時，獲告知愛犬不能跟隨包機回烏克蘭。

Anastasiya其後向烏克蘭外交部查詢，得知寵物犬通過衞生檢疫及證明，可一同登機回國。她帶愛犬到獸醫診所檢查，將檢疫報告呈交至大使館，可是對方拒絕要求。

不會離開孩子家人

Anastasiya事件獲外國多個媒體關注，包括《BBC》，她接受視像訪問表示獲知她不能帶寵物狗回國，她形容：

假如你有嬰兒孩子，當你遇到一些情況要離開這個地方時，你會留下孩子，然後自己離開嗎？當時不會，牠是我的家人！

總統致電承諾安排人犬回家

她坦言害怕感染新冠肺炎（武漢肺炎），選擇留在家中，較早前可以三天外出一次，但現時所有人不能外出，大使館職員每天致電予她問候情況。

烏克蘭總統Volodymyr Zelensky知道Anastasiya情況，更親自致電予她，表示非常關注其處境，承諾會想辦法帶她跟愛犬安全離開武漢，提供全面協助。

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責任編輯：顏紫燕