【痛失摯愛】遺憾未見丈夫李文亮最後一面　妻子懷孕5個月︰我會堅強把孩子生下來

▲ 李文亮的遺孀為了兩個孩子，堅強面對喪夫之痛。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，武漢中心醫院眼科醫生李文亮與另外7名醫護人員，於去年底最早對外披露疫情，一度被指造謠。其後李文亮因感染新冠肺炎，於2月7日離世，終年34歲，遺下懷孕妻子及5歲兒子。李文亮的遺孀近日接受傳媒訪問，透露喪夫之痛。

綜合內地傳媒報道，李文亮的遺孀付雪潔正懷有第二胎，原本一家人歡天喜地迎接新成員，李文亮將第二度當爸爸，可惜他現在與妻兒天人永隔。付雪潔現懷孕5個月，預產期為今年6月，她現時與就讀幼稚園中班的5歲兒子居於湖北棗陽老家。

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為2孩堅強面對

在李文亮離世20天後，付雪潔接受當地傳媒訪問。她指自己與李文亮相識於醫院實習時，丈夫對她很好，事事以她為先。她哽咽表示，每當同事有事找李文亮，他總是說「我要跟老婆商量一下」。

自丈夫去世後，她的身體狀況一般，心情也一直不好，而且孕期中還見紅，因出血需住院一段時間。不過，她會為兩個孩子堅強起來︰

我會把孩子平平安安生下來。

據她所說，在李文亮住院那幾天，夫妻每天都透過視像聯繫，她在丈夫離世前一天，收到他的訊息寫道「沒事」，之後她再也聯絡不到丈夫。

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看新聞才知死訊

李文亮於2月7日凌晨逝世，付雪潔也是看新聞才知道丈夫的死訊。那天她不停跟李文亮的同事電話聯絡，當時傳聞滿天飛，有說他還在搶救，她根本不知道實際情況，後來醫院才發出通告證實死訊。

由於武漢封城，她遺憾未能前往當地見丈夫最後一面，也未能處理他的後事，至於李文亮的媽媽、她的奶奶也不能過去。自李文亮入院治療以來，家人再也沒見過他。

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李文亮的父母同樣感染新冠肺炎，不過已治癒出院。至於有傳聞指付雪潔也感染了新冠肺炎，她坦言因丈夫走後情緒低落而發燒，但強調並非新冠肺炎。

因疫情緣故，李文亮的遺體直送殯儀館，他的骨灰至今還在殯儀館。付雪潔指，正等待中央調查組的處理結論，有結論後他們再作打算。

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責任編輯︰駱秀玲