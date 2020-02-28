【過期口罩】嫲嫲贈孫過期17年「沙士期」口罩　何栢良解畫︰有效期僅3年

▲ 嫲嫲贈孫過期17年「沙士期」口罩，何栢良解畫︰有效期僅3年。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，口罩供應仍然短缺，想盡辦法善用口罩。台灣有嫲嫲擔心孫兒缺口罩，找出17年前沙士時期買入的珍藏口罩送贈孫兒，令孫兒哭笑不得，上網徵求網民意見，大部分叫他照用可也。不過，港大感染及傳染病中心總監何栢良醫生曾指出，一般口罩有效期為3年，過期口罩好易有菌。

該名孫兒在facebook群組《爆廢公社》上載相片出帖文笑稱，嫲嫲拿出一包口罩送給他，說是沙士時期買的，即至今已保存17年，徵詢網民意見應否使用，引起熱烈討論。

▲ 孫兒向網民展示嫲嫲轉贈的「沙士期」口罩。（fb群組《爆廢公社》圖片）

網民︰沒有受潮可以用

網民的意見不一，大多認為只要保存良好，理應可繼續使用，並大讚嫲嫲有愛心。從相片中可見，這堆陳年口罩沒有包裝，只放入透明膠袋中，兩邊用橡筋箍好，表面上看來沒有問題。

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有網民表示，只要保存得好，口罩沒受潮、沒有風化脆化及受污，也照常使用。但有人認為，既然有疑團，即使戴了也不安心，不如作罷。

▲ 網民紛紛晒冷自己的過期口罩，在一罩難求下可以「頂住先」。（fb群組《爆廢公社》圖片）

何栢良醫生︰過期口罩易滋生細菌

港大感染及傳染病中心總監何栢良醫生曾作出呼籲，民眾須注意口罩過期日，一般口罩有效期為3年，由於口罩不是經無菌處理，而且香港是一個較潮濕的地方，因此容易滋生細菌，甚至發霉。

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此外，要留意口罩尺寸及橡筋的彈力是否適合自己面形，不要過大和過小，要遮掩到口鼻，並確保口罩兩邊貼面。

何醫生又解構口罩的結構和功效，第一層有顏色，向外面，能防水，可隔阻較大的飛沬，中間一層為過濾網，可隔阻95%或以上的飛沬，第三層的隔塵網則可吸去使用者呼吸時釋出的水份，避免破壞中層隔塵網的功能。

何醫生提醒，外科口罩不應重覆使用，而戴口罩前必須使用酒精搓手液持續20秒或洗手清潔雙手。

戴口罩5部曲︰

1. 用火酒搓手液消毒雙手。

2. 把口罩橡筋勾在耳朵，不要勾到眼鏡。

3. 口罩的上下要遮掩到鼻梁和下巴以下的地方。

4. 按壓鐵線部分，令口罩更貼服。

5. 按一按面頰，確保口罩兩邊不會起角而露出空間「漏氣」，以免細菌有機可乘。

責任編輯︰林綺玲

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