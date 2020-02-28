【網球女神】難接受好友高比拜仁離世　舒拉寶娃反思生命決定退役

▲ 舒拉寶娃退役是受高比拜仁突離世所影響。

32歲俄羅斯籍網球天后舒拉寶娃，日前網上宣佈退役，引起球迷不捨。舒拉寶娃接受美國《紐約時報》訪問，指決定退役的原因是受好友高比拜仁上月意外墜機離世影響，二人又原定於墜機意外後三日見面，但高比拜仁卻永遠不可能赴約。

舒拉寶娃是5項大滿貫得主，憑出色球技及亮麗外表，成為不少人心中的女神。但早前她在澳網首輪出局，加上近年頻受傷患困擾，便決定退役。

難忘好友高比拜仁

及後，舒拉寶娃接受《紐約時報》訪問，透露退役的原因很大程度是受好友高比拜仁突然離世所影響。她表示原想與高比分享自己的身體及健康已不如以往，並約定於墜機意外後三日見面，但世事無常，二人的約定將無法再達成。

▲ 高比拜仁原定與舒拉寶娃於墜機意外後三日見面。（Instagram圖片）

舒拉寶娃表示：「有時我們的人生旅程，好像比生命更重要，但其實每個人都很脆弱。若某些事情能讓你睜開眼睛，意識到人生的真正意義，那就要好好計劃將來了。」

退役前，舒拉寶娃看着自己打球的相片：「我甚至不知道自己即將擊到球或是打失，我已看不清，很痛苦。」

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職業生涯的疑惑

舒拉寶娃17歲時，首奪大滿貫錦標，在溫布頓公開賽女單封后。其後分別在2006年的美網、2008年澳網、2012及14年兩度在法網捧盃，共奪5個大滿貫錦標。

但她於2016年捲入禁藥醜聞，獲減刑後仍遭禁賽15個月，至2017年復出，但因受肩傷等傷患困擾，最終都無法重上高峰。

▲ 舒拉寶娃的職業生涯共奪5個大滿貫錦標。（法新社）

今年初，舒拉寶娃在澳洲網球公開賽首圈便敗予Donna Vekic出局，此戰亦成為她職業生涯的最後一仗。

舒拉寶娃對自己的網球生涯充滿疑惑，毅力彷彿已變成她的負累：「一直以來，毅力都是我最大的武器、擅長的東西，但它卻漸成為我的弱點，那堅持繼續的固執讓我走下去，但也成為我走下去的錯誤原因。」

她謂：「若問我想不想贏6個、7個甚至8個大滿貫？這數字聽起來不錯，但我若由零重新開始，我已很滿意今天的成就與地位。」

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堅強的磨練

舒拉寶娃是網球壇的一代傳奇，7歲時便離鄉別井，跟隨父親到美國佛羅里達州生活，入讀著名的波利泰尼網球學院接受訓練。

▲ 舒拉寶娃對自己的職業一度感疑惑。（Instagram圖片）

但她的母親卻因簽證問題要留在俄羅斯，未有同行，兩人被逼分隔，只能靠通電話及寫信聯絡。

雖然非常思念母親，但她亦認為，這段經歷練成了她的堅強。最終其母在舒拉寶娃定居兩年後，獲准入境美國，而這段與母親分隔兩地的日子令她成長，亦成就今天堅強的舒拉寶娃。

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