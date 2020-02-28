【爸媽防疫】防疫首要控制不必要恐慌　博士媽媽：家長應理性看真正需要

▲ 家長應控制不必要的恐慌。

新型冠狀病毒肆虐，教育局宣佈全港中小學及幼稚園將停課最少至三月中。這次疫情來勢洶洶，的確令香港市民束手無策，對於媽媽而言尤甚，在職媽媽除了需工作外，由於孩子停學，亦需應付他們留在家中如何分配時間、日常生活的事務，更令人感到最大壓力的，當然是要撲口罩、撲物資。這段抗疾期間，感受良多，特別要和大家分享幾個媽媽抗疾小貼士。

不少人笑說，有一種凍，叫媽媽的凍，諧謔媽媽過份緊張孩子。這次新病毒也不例外，仿如刺激了全港父母親的中樞神經，即使是在職父母也擔心家中長少不夠口罩用而四出撲口罩。

在過年期間，我也和其他媽媽一樣，一有空便上不同的網站搜購口罩，然後也和許多媽媽一樣，付款、退款、被cut單，失望而回。不過，要真正抗疾，我們必須控制恐慌，而這些往往是不必要的恐慌。

控制不必要的恐慌

許多有孩子的家庭，當小朋友生病的時候，均會讓孩子戴口罩上學，故有一定的儲貨。以我家中為例，在疫症爆發前，我們本身已有一些小童口罩儲備，亦有一些清潔用品，足夠應付日常生活清潔需要。

加上，研究傳染病學專家建議市民減少人流接觸，減低感染風險，我們由年初一至年初十四，孩子均乖乖留在家中，已如自我隔離一樣，留在家時亦無需使用口罩，口罩需求未必如恐慌般短缺。我建議家長需先自我調節心情，理性看看真正需要，控制「恐慌」，避免家中出現口罩牆、廁紙山。

探索新景點

為避免前往人多擠逼的地方，家長均減少帶孩子到商場、戲院，改為往郊外吸吸新鮮空氣，暫時放低口罩。可惜，香港許多朋友也有此想法，我和三個孩子最近到大清水遊玩時，發現遊人眾多，原以為可除口罩歇歇、吸新鮮空氣，結果還是要戴上口罩。

在這時段，家長也應多花心思，嘗試發掘香港不同的景點，一家大細可到新景點玩，順道認識香港的不同地方。我們上週則在西貢出發，乘坐小船前往了我昔日兒時的旅遊景點橋咀島，但現時非熱門景點，我們仿如包起了整個海灘，三個孩子感到非常過癮。

編排時間表

在停課期間，要孩子停課不停學，家長的配合是非常重要。我們可以建議孩子自行編製個人時間表，每天均有一些時間是做功課及學習，當中亦容許他們有一些留白的時間，好讓他們鬆一鬆或調配一些活動。在編製時間表的過程，孩子亦可學習為自己安排的事宜負責，從而學習責任感，家長盡量不要插手替孩子安排，好讓孩子可學習如何分配作息及讀書的時間，也是提升自學能力的一種方法。

撰文：秦蓁博士，為新加坡卓薈國際幼稚園校監、言語治療師，「博士媽媽」facebook專頁版主。