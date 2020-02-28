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【疫情減壓】疫情不想出街跑步可做室內毛巾操    脊醫教4式輕鬆拉筋動作

休閒 13:39 2020/02/28

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

新冠肺炎（武漢肺炎）持續蔓延，不少人都選擇留家，可以在家中做簡單拉筋及伸展運動，毛巾操就是不錯選擇，今次就由Pro Care的脊醫黃順亮示範幾組簡單的動作，對身體肩膀、背肌、腳腕等部位都有舒緩的效果，屈在身中的你不妨試試。

毛巾操動作簡單，易於學習，而且便於攜帶，可以隨時練習。以前毛巾操是專為中老年人設計，通過練習可增強肌肉力量，提高肌肉靈活性、柔韌性，改善身體的穩定性，預防摔倒。

脊醫黃順亮表示，Home office人士長期坐著，或停留一個位置太久，肢體便會感到僵硬，故提議約半小時就要伸展走動。以毛巾操來說，家居必備而且相當安全，黃醫生說，毛巾操與一般拉筋，其幅度及深度比後者更大，且可促進全身血液循環。

動作一︰強化頸部肌肉

  • 人身站立，用毛巾放在頭後面，雙肘平伸，不要讓頸部移動，保持3至5秒左右，再放鬆，重複5至10次。

說明︰可強化頸部肌肉，如果對著熒幕坐得太久，不妨做此運動舒緩。

動作二︰膊頭繃緊放鬆練習

  •  個人站著，將運動巾兩端拉緊，雙肘平伸，慢慢運力至全身，並使雙腕高舉至頭頂，再向後拉至背肩位置
  • 做時會感到胸椎和手部較扯緊，保持2至3秒再放回前部，重覆10次左右

說明︰如果覺得膊頭繃緊，都可做此運動，如果對著熒幕坐得太久，都可做此運動。

動作三︰腰部伸展減酸緊

  • 人站著雙手拉著將毛巾並舉高，將毛巾伸到背後，右手平伸向下扯，再以右手肘位置抵著毛巾，使毛巾增加其抗力，讓左身體得以充份伸展。
  • 保持此姿勢3至5秒，放鬆並回復毛巾舉高狀態，重複5至10次，再換左邊身體做一遍。

說明：久坐而覺得腰部酸緊，都可此運動以助舒緩

動作四︰腳部伸展運動

  •  站立屈曲右腳，並以毛巾將右腳腕勾著提起，直至感到大腿的肌肉被拉扯，維持3至5秒，放鬆拉低，重複5至10次。

說明：久坐而覺得腳腕痠緊，都可此運動以助舒緩

撰文︰司徒家傑

模特兒︰Emily

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