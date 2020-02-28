【廁紙之亂】新冠肺炎來襲日本市民瘋搶廁紙　政府3月中討論禁止網上售賣口罩

▲ 日本陷入搶購廁紙之亂。

日本的新冠肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，日本經濟產業省正在討論，從3月中旬開始，暫時禁止企業網上拍賣口罩的行為，以防以轉賣爲目的的囤積行爲。而早前日本網上亦流傳多則謠言，指廁紙和口罩原料相同，令市民陷入搶購廁紙的熱潮，不少貨架上的廁紙被搶購一空。

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據日本媒體報道，由於新型冠狀病毒擴散，日本經濟產業省正在討論，從3月中旬開始，暫時禁止企業在網上拍賣口罩的行為，阻止以轉賣爲目的的囤積行爲，讓有需要的人得以獲得口罩。

網上瘋傳廁紙口罩原料相同 廁紙可能短缺

而另有媒體報道，近日日本陷入肺炎恐慌，網上流傳多則謠言指，廁紙和口罩原料相同，導致廁紙可能短缺，同時亦無法從中國進口廁紙原料，因此建議先囤購廁紙，一時引起日本網民關心。

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網上亦流傳多張廁紙被搶購一空的相片，在熊本市中央區的藥妝店，27日開業時仍有充足廁紙，到下午卻被搶購一空。有靜岡縣的製紙企業澄清，口罩原材料為不織布，與廁紙的原料無關。

日本家庭紙工業會東京事務局回應謠言指，當地廁紙高達98%是國產貨，不會受中國疫情影響而缺貨。現時部分地區可能會一時買不到廁紙，但表示稍後會入貨，回復正常供應，呼籲市民切勿過分憂慮。

責任編輯：王俊賢