新冠肺炎(武漢肺炎)肆虐,全球受影響。國際巨星成龍近日被網上傳他中招染上新冠肺炎,而且更被隔離。

大哥成龍在昨天(2月27日)晚上在他的個人IG發帖文澄清。他上載一張自己雙手合十的照片,並以英文寫:

Thanks for everybody's concern! I'm safe and sound, and very healthy. Please don't worry, I'm not in quarantine. I hope everyone stays safe and healthy too!