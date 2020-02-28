【口罩防疫措施】洗手+酒精搓手=雙重防護？醫生：過度使用酒精可致皮膚炎

▲ 洗手後再用酒精搓手等於雙重防護？皮膚科醫生表示，過度使用酒精可致皮膚炎。

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，人人自危，市民都加強個人衛生。為了防止感染，部分人更在洗手後，再使用酒精搓手液消毒，認為可以達到雙重防護。不過，有皮膚科醫生指出，過度使用酒精可引發皮膚炎，又指酒精是洗手的替代品，要遠離病毒，最重要是勤洗手。

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台灣皮膚科醫生胡怡萱表示，洗完手再用酒精消毒是「有點矯枉過正」，她解釋，酒精對皮膚有一定刺激性，揮發時會帶走皮膚角質層上的水分，若過度使用，可導致皮膚乾癢、緊繃，甚至過敏、濕疹等皮膚炎問題，一旦指縫、關節處等出現傷口，會增加細菌感染風險。

胡醫生強調，酒精只是在無法洗手時，暫時性的折衷清潔方式，並不能完全取代洗手動作。又指出，要遠離要遠離病毒，最重要是正確洗手。

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以下是她分享的3個使用酒精的注意事項：

酒精無法完全取代洗手，若手上有明顯污垢或黏膩感，或不慎染上灰塵，建議用清水洗手。當沒有肥皂、洗手液、清水時，才使用酒精代替。

酒精濃度並非越高越好，75%濃度的酒精就已經能穿殺滅導致病毒、細菌。另外，每次用量亦不能太少，要完整沾附雙手各處，才能達最好的消毒效果。

使用酒精後，要仔細充分搓揉，包括手心、手背、指尖、指縫、虎口、手腕等部分都要搓揉直至酒精揮發，才能徹底消毒。

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責任編輯：羅嘉欣