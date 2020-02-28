因口罩數量有限　17歲男生准減少報到次數

▲ 民陣於元旦日發起遊行。（經濟日報資料圖片）

元旦日民陣發起遊行，事後多人被捕，1名17歲學生涉在灣仔管有打火機、裝有白色粉末的膠樽等，被控1項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用，案件今（28日）於屯門裁判法院再訊。控方指有水炮車上的閉路電視拍到案發經過，而涉案懷疑汽油彈則仍須化驗。案件押後至4月以等候化驗結果，被告續准保釋，並因不夠口罩外出，准以減少到警署報到次數。

17歲陳姓被告，報稱學生，被控於2020年1月1日‪，灣仔金聯商業中心‬外管有1柄鎚、1把鎅刀、1支裝有不明液體及白色粉末的膠樽、1個打火機及1支可伸縮的行山杖。

案件今提訊時，控方指警方已錄取口供完畢，並發現水炮車上的閉路電視及網上片段均拍攝到案發經過，被告曾以磚頭投向水炮車，車身亦證實有損毀，而涉案懷疑汽油彈則仍須化驗，故申請押後案件等待化驗報告及索取法律意見。

辯方則指，該懷疑汽油彈所指的是一個裝有粉末的膠樽，物質仍有待化驗。被告原本獲得保釋，辯方今指被告現時須每天到警署報到，但家中口罩數量有限，代為購買口罩的朋友亦找不到供貨，申請減少報到次數，以減低外出次數及接觸人群的機會。

署理主任裁判官張潔宜批准有關申請，准被告保釋及每周報到3次，案件押至4月9日到東區裁判法院再訊。

記者：林欣樂