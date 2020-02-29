【手袋保值】6個名牌手袋二手市場激鬥　邊款Hermes及Chanel手袋較保值？

▲ 6個名牌手袋在2019年購入，CHANEL保值，還是Hermes？

不少女士都喜歡購買名牌手袋，除了是身份象徵，名牌手袋二手價亦有價有市，尚算保值。台灣網紅分享她賣出6個在去年購入的手袋，瑀熙先自己估價，再找鑑定師評價手袋在2020年還值多少錢。

台灣網紅「瑀熙」在個人頻道「瑀熙 Yuci」常常分享開箱片或是旅遊Vlog，她表示2019年買了很多精品，包括6個名牌手袋，總值超過100萬台幣(約26.2萬港元)。

她指，如果把這6位個手袋賣出，請看看它們值多少錢。

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1. Hermes Lindy 26

▲ Hermes Lindy 26（影片截圖出源：瑀熙Yuci ）

這款黑金色Hermes Lindy 26是最搶手的色款之一，瑀熙於2019年3月購買，但手袋曾被水弄濕過，但手袋底部的四個角都沒有磨損，整體9成新以上，她估計可以半價（約3.15萬港元）被收購。

原價：24萬台幣(約港幣6.2萬)

估計二手收購價：12萬台幣(約港幣3.1萬)

真實收購價：13萬台幣(約港幣3.4萬)

2. Chanel Tote Bag

▲ Chanel托特包（影片截圖出源：瑀熙Yuci ）

這款藍色牛仔布Chanel Tote Bag ，由於瑀熙常常用它，所以手袋外表較殘舊，但手袋內裡非常乾淨。

原價：9.7至9.8萬台幣(約2.5萬港幣)

估計二手收購價：4.5萬至5萬台幣(約1.3萬港幣)

真實收購價：5萬台幣(約1.3萬港幣)

3. Hermes Constance

▲ Hermes Constance（影片截圖出源：瑀熙Yuci ）

這個粉色的Hermes Constance包，瑀熙當時以34萬台幣(約8.9萬港幣)以代購方式購買這全新手袋。瑀熙用了這手袋一段日子後，手袋的右下角有被粉底污染過的痕跡，而手袋皮面也有刮花痕跡。

原價：34萬台幣(約8.9萬港幣)

估計二手收購價：17萬台幣(約4.3萬港幣)

真實收購價：22萬台幣(約5.7萬港幣)

4. Dior 30 MONTAIGNE手袋

▲ Dior 30 MONTAIGNE（影片截圖出源：瑀熙Yuci ）

這個黑色的羊皮Dior 30 MONTAIGNE是瑀熙在歐洲的手袋。由於手袋是羊皮，不耐用，手袋皮質表面和金屬部分都出現了明顯的刮痕。

原價：10萬台幣(約2.6萬港幣)

估計二手收購價：6萬台幣(約1.5萬港幣)

真實收購價：4.8萬台幣(約1.2萬港幣)

5. Chanel Gabrielle

▲ Chanel Gabrielle（影片截圖出源：瑀熙Yuci ）

這款黑色的Chanel Gabrielle手袋是在法國購買，手袋下方有一些刮花痕跡。

原價：10萬台幣(約2.6萬港幣)

估計二手收購價：6萬台幣(約1.5萬港幣)

真實收購價：7.2萬台幣(約1.9萬港幣)

6. Chanel 19手袋

▲ Chanel 19（影片截圖出源：瑀熙Yuci ）

這款白色菱格的Chanel 19手袋透過代購買。手袋只用了2個月，非常新淨，顏色和尺寸目前在台灣買不到，她有信心可以10萬台幣被收購。

原價：14.5萬台幣(約3.7萬港幣)

估計二手收購價：10萬台幣(約2.6萬港幣)

真實收購價：4.5萬台幣(約1.2萬港幣)

Hermes Constance較保值

這6款手袋的真實收購價，比原先購入價折舊了約一半價錢，但當中粉紅色Hermes Constance包，由於是她經代購購入，價錢較在專櫃購入高。但收購店指，這款手袋在二手市場十分受歡迎，較為保值。

此外，Chanel 19手袋的真實收購價比瑀熙預期低，原因是白色比黑色易污糟，消費者在二手市場大都會選黑色。瑀熙強調要讓手袋賣得到好價錢，最重要是商品的保證卡，比盒子更重要，因此要好好保存商品的保證卡。

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責任編輯：王芷瑩