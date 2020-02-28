【齊心抗疫】內科醫生自願入Dirty Team　連續工作30小時不敢回家接觸親人

▲ 《星期日檔案》追訪威爾斯親王醫院內科醫通宵當值的情況。

為應付新型冠狀病毒肺炎（即武漢肺炎）疫情爆發，公立醫院早前成立了抗疫團隊「Dirty Team」，醫護人員需要抽籤輪流進入Dirty Team當值，照顧診治懷疑及確診感染武漢肺炎的患者。TVB日前播出的《星期日檔案》以「咫尺戰場」為題，追訪威爾斯親王醫院內科醫生劉蘊珩（Wendy）通宵當值的日程。

位於沙田的威爾斯親王醫院12樓內科隔離病房，專門接收已確診或懷疑染上武漢肺炎的病人，1月底爆發疫情時醫院已經立即成立抗疫團隊「Dirty Team」，當中內科醫生劉蘊珩，是其中一位主動要求加入Dirty Team的醫護人員。

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▲ 2003年沙士疫症期間，Wendy還只是小學生，至今已是位抗疫醫生。（節目截圖）

醫護坦言壓力大

Wendy接受《星期日檔案》訪問當日剛要通宵輪班，由晚上9時間起工作，直到翌日下午才下班。

她表示，有發燒的病人會被安排到位於12樓的隔離病房，當中還有懷疑及確診患上武漢肺炎的個案：「即使載著N95口罩，每次呼吸都會想：『唉會唔會中招呢』。」

回憶2003年爆發非典型肺炎（SARS，俗稱「沙士」）時，Wendy就讀小學六年級：「我們這一輩的人其實還未親身經歷過，發現比想像中更辛苦，承受的壓力也很大。每次有懷疑及高度懷疑個案，自己心裡說不怕其實都是假的。」

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▲ Wendy為了節省保護衣物，每次診症病人都會盡量完成大部份的環節。（節目截圖）

保護衣數量緊絀

17年前的小學生，今日成為「抗疫醫生」，負責「通宵更」的Wendy於隔離病房通宵工作，為節省防護衣物和口罩，每次她跟同事進入隔離病房時，會盡量「一腳踢」完成大部份診症程序。

她說：「我們的保護衣數量緊絀，擔心同事裝備不足所以能省即省，醫生巡房看病人時會順道抽血。只要有外遊紀錄及有跡象的病人，院方都會安排入住負壓房，以免感染其他病人。每見一個病人我們就要換一套保護衣，現在可能是我更換的第30套，洗手都接近100、200次。」

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▲ 餐廳員工知道Wendy是醫生，特地送上生果作小小心意。（節目截圖）

坦言感到迷惘

她坦言，對現況感到迷惘：「至今還是靠過去沙士及中東呼吸綜合病的個案作為治療藍本，有無效其實都只是試驗階段。病毒怎樣發展、傳染，是否穿保護衣就代表安全？其實我們都不知道。」

Wendy二月初自願加入「Dirty Team」，因為她還未成家、沒家庭負擔：「有些同事家中有BB，如果他們加入Dirty Team萬一有事，他們的小孩和家人其實好慘。多一個人進來，他們進來的機會便少一個。」

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▲ 能夠坐下吃口飯、喝一口水，Wendy已經表示：「好開心！」（節目截圖）

連續工作30小時的Wendy下班後，到附近外賣飯盒回到醫院內的休息室吃飯，當值期間完全沒喝水。終於可以坐下來休息的她直言：「其實吃飯已沒甚麼味道，最想要支水因為好口乾，基本上由昨晚九時一直戴著N95，現在第一次除下口罩，能夠坐下來已好開心。」

最近，Wendy下班後大多數選擇在醫院休息，或回自己在醫院附近租住的單位睡覺，因為Wendy寧願跟家人保持距離，不想冒任何風險擔心傳染到他們。

Wendy表示家人支持她加入Dirty Team，而自己已做好最壞打算：「未去到寫遺書那一刻，但已把銀行戶口交予信任的人，如果有甚麼事叫對方拿這些錢跟我的家人分了它。」

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責任編輯：羅嘉欣