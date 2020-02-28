警方起訴非法集結罪　李卓人：拘捕行動是秋後算帳

▲ 李卓人因涉嫌與去年反修例遊行參與非法集結有關今日被捕。（資料圖片）

警方今日（28日）拘捕「壹傳媒」創辦人黎智英及職工盟秘書長李卓人，涉嫌與去年反修例遊行參與非法集結有關。李卓人今日於長沙灣警署外見記者並交代拘捕過程。

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李卓人表示，今早7時30分左右，有6名警務人員到其家中，並出示搜查令。警方於家中搜到他於8月31日身穿的4年衣物包括T恤、袋等。他又指，最不合理的是警方沒收其手提電話。他認為警方根本不需要用衣物都去辨認他的身份，認為警方的行動十分滋擾，也不合理。

他又指，被拘捕到警署其間，警方指他於8月31日下午1時到3點，由灣仔遊行至中環遮打花園其間，涉嫌是參與未經批准的集會，因而將他拘捕。他認為此罪名十分荒謬，因港人有集會及遊行的權利，又指需警方批准不反對通知書才可遊行集會，本來就是違反基本的人權及集會遊行的權利，而參與遊行的人士是在履行基本的人權，認為今次的拘捕行動是秋後算帳。

李卓人表示，警方沒收手機的做法不合理，而且擔心其手機被沒收後，會被放在灣仔警署證物室，其後警方只需向法庭申請搜查零就可以自行查看手機，怕警方會入侵手機及查看有關資料。認為不需要手機也可以完成舉證，錄口供過程中亦沒有提述手機與案件有什麼關係，認為現時只是蒐集情報的過程，批評警方的舉動多餘。

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李卓人續指，政府打壓人權，而香港人現正爭取的「五大訴求」是為了取回應有的「真普選」權利，

大家（參與遊行的人士）都預計了有被拘捕的一天。

他又交代，自己暫定於5月5日上庭，並稱其罪名不會阻礙到任何人繼續為香港民主及自由、人權等繼續奮鬥。

記者：郭詩詩、郭家穎