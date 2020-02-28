【洗衣機藏菌】新冠肺炎下要日日洗衫　洗衣機水溫設定50至60度有助殺菌

▲ 洗衣機水溫設定50至60度，有助殺菌。

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情擴散，大家的衛生意識都有所提高。除了知道出門戴口罩、平時多洗手外，衣物清潔也很重要。消委會指出，使用洗衣機時設定較高水溫，約50℃至60℃，可有效地使洗衣機減少微生物滋長。香港Green 3 洗衣機維修公司負責人之一盧伯樂亦有幾點洗衣滅菌溫馨貼士。

1. 洗衣機自設水溫

以「預設」模式洗衣服，水溫一般為30℃至40℃；通過手動設定可以將水溫變成50℃至60℃。但非所有洗衣機都能此設定，大部分歐洲頂揭式及前置滾筒式洗衣機都有這樣的功能。當然要視乎衣物的質料而定。

2. 留意衣服清洗標籤

▲ 洗衣時留意衣物標籤。(網上圖片)

並不是所有的衣服都適合高溫清洗，所以要留意衣服清洗標籤。如棉質衣服適合高溫清洗，毛衣、風衣、運動衣物等等則不適合。

3. 預留適當衣服空間

▲ 要預留1/3洗衣空間為理想。(網上圖片)

不少主婦總愛把洗衣機塞滿，貪方便，以為慳時間和環保。其實要讓衣物有足夠的空間轉動，否則洗不乾淨，最理想是要留下1/3空間，不要塞太滿。可以在放入衣服時將手伸進去試一下，如果衣物能由上向下翻騰，說明空間充足。

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4. 洗衣液好過洗衣粉

有不少人會使用洗衣粉，但許多時沒留意洗衣粉沒能完全溶解，會積存在洗衣劑格內，日積月累會藏菌。所以建議用洗衣液會較佳，就算不小心倒入過量分量，亦容易沖掉。

如何保養洗衣機？

消委會指，洗衣機使用一段時間後，特別是用室溫水洗衣，難免有污垢及殘留洗衣劑積聚於滾桶隱蔽的地方，如洗衣機常關門，內櫳長期處於潮濕的環境，細菌和霉菌容易滋生，不僅降低洗衣效果，更可能令衣物產生異味。

可用洗衣機的滾桶洗衣程序或定期以較高水溫例如60℃或以上，空機啓動洗衣程序（不加入衣物及洗衣劑）以清潔滾桶及減少微生物滋長，期間可按指示加入洗衣機滾桶清潔劑以 加強清潔效果。

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記者︰趙景隆