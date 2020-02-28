蔡少芬自爆曾為失戀借醉消愁　跟閨密陳法蓉抱頭痛哭

▲ 蔡分芬陳法蓉談失戀往事。（樂天派工作室）

蔡少芬（Ada）與陳法蓉（Monica）繼早前《閨密廚房》後，再拍短片《閨密大考驗》，測試兩人的默契及合拍程度，期間更互爆鮮為人知的秘密，挑戰超過20年的姊妹情！

她們各自畫出超級英雄，Monica畫了Q版神奇女俠，Ada則畫了超人，Monica 見狀後即謂：「為甚麼你的超人沒有穿內褲在外面？」

Ada笑言刻意不畫那個重要部位，唯一只會看老公張晉穿內褲，笑翻全場！

之後她們講出最滿意自己及對方的身體部位，Ada自豪地表示擁有一雙完美長腿，Monica坦言很欣賞對方的身材，整個身形比例剛剛好，皮膚白皙，但最欣賞的是Monica擁有驕人的上圍。

▲ 二人互講對方優點。（樂天派工作室）

這對閨蜜談及如何治療失戀的低潮，Monica大爆Ada每次失戀都會大哭大喝：「記得有一次 Ada 哭得死去活來，她醉醒了站在窗邊大喊『整條街都是男人，失戀又如何，怕甚麼！』，其實當時大清晨，街上一個男人也沒有。」

Ada 透露酒就是她失戀的「醉」佳良方：「我一失戀會給自己喝到醉，吐過了，就覺得那個感情真的完結了，不會再讓他傷我的心下去，Monica每次失戀只會哭哭哭。」

▲ Ada跟Monica情同姐妹。（樂天派工作室）

問到第一次吵架的原因，想起了當年Monica交了一個男朋友，但姊妹們都不喜歡，Ada 更命老公駕車到Monica樓下，試圖罵醒被愛情沖昏了的好閨密。

Ada 表示因愛之深責之切，不忍看到好友傷心難過：「當時我們哭著一起，正因為她是我的好朋友，我必須說清楚，這份感情會讓她很傷心。我想用我的真感情把她拉回來，怎知道我那份感情不值錢，她還是要一頭栽進去。」

Monica也不禁感嘆：「我所有男朋友你都不喜歡。」Ada 打趣道：「你們想想她交甚麼男朋友吧！」

