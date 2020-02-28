【日本實驗】鄉村少女入住東京豪宅50日的外表變化　結果令節目主持人十分驚訝

▲ 日本節目安排鄉村少女入住六本木豪宅50日，測試她的外表會否因環境而改變。

到底環境會改變一個人的外表？日本一個節目邀請一名鄉村少女入住東京六本木的高級住宅，試圖測試她在50日內外表會否因環境而有所變化。少女起初非常純樸，但在潛移默化下慢慢改變，成果最終令節目組及主持人都非常驚訝！

鄉下妹欠缺自信

《50天內能改變女生的外表嗎！？》是日本電視台的特別節目，目的在不整容、不減肥，只改變生活習慣之下，讓女生變得更美麗。20歲女生Aki目標成為一名英文老師，原本居住於與東京市區較遠的小平市。她除了精通英文，還會德文及中文，非常厲害。

▲ Aki小時候體重曾達70公斤，因此對自己非常沒有自信。（圖片來源：影片截圖）

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她對於自己非常沒有自信，也不擅長交際，因此節目邀請她搬到東京六本木的高級住宅。露台可以看到東京鐵塔，而且附近有不少名人居住，工作人員希望她住進去之後，可以籍著「感受東京鐵塔」提升女人味。

▲ 節目邀請她住進六本木的高級住宅內。（圖片來源：影片截圖）

為人節儉 不肯用節目組資助購物

在住進去的第一個星期，Aki過著與平時差不多的生活，上課、打工之後就回家，在家中的時間會看書增值自己。即使節目組已提出會資助所有支出，她仍然自己料理三餐，每餐只花11港元左右。

她出自較鄉村的地區，本身很節儉，沒有留意潮流，因此在市區就連行書店都令她大吃一驚。她發現周圍的人非常時髦，更留意到不少人都會穿高踭鞋，令她非常羨慕。但她在書店掙扎良久，最終只買下人生第一本時裝雜誌。

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▲ Aki初初在東京行街時，經常會被商品的價格嚇到。（圖片來源：影片截圖）

在市區被途人取笑 決心改變自己

她曾於日記中提到被東京途人取笑她打扮太「娘」，令她十分沮喪，但同時亦令她有了改造自己的念頭，購入教化妝的書本，開始上網研究其他人的打扮。

▲ 第20日，理髮後已有所改變。（圖片來源：影片截圖）

第20天，她前往髮廊理髮，理髮後的她心情大好。第23日，她去了六本木買了自己羨慕已久的高踭鞋，買了新鞋的她腳步輕快，整個人「飄飄然」。第30日，她更到新宿買下之前在時裝雜誌上看到的「心頭好」。

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▲ Aki慢慢學會化妝，令主持人都大感驚訝。（圖片來源：影片截圖）

直至第34天，工作人員再次到訪她家中時，發現一個驚人變化──她終於摘下了眼鏡，更學會化妝！這天她也去到一間之前很想去到酒吧，並與一個不認識的外國人交談長達25分鐘。

▲ 50日後，Aki舉手投足都變得更有自信。（圖片來源：影片截圖）

第50天再看到Aki時，她走路的姿態、氣質也變得不一樣，蛻變成時尚的「東京女子」，同時也變得更有自信！

▲ 脫下眼鏡，改變髮型，再學會化妝，Aki整個人都變得不一樣！（圖片來源：影片截圖）

網民十分驚人外在環境能夠改變外表，但也有不少網民擔心Aki過完50日的都市生活後，未能保持她原本純樸、勤奮及節儉的性格。

如有興趣觀看節目可按此（沒有中文字幕）

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責任編輯：陳珈希