【魚目混珠】的士司機疑用台幣扮港幣找錢　港媽手拖子女未數清大呻被騙

▲ 一名港媽在社交媒體大呻被騙，的士司機疑用台幣扮港幣找錢。

早年有的士業界指出，有人以相似的10元澳門鈔當港鈔100元用，令不少人中招，想不到相關招數再次出現。一名港媽在社交媒體大呻被騙，因當時手拖兩名子女，未有數清找錢數目便下車，司機竟在錢中夾著一張100元台幣，扮成100元港幣，導致她損失約75元港幣，呼籲大家小心。

港媽在Facebook群組「將軍澳討論區」上分享自己的被騙經過，她指自己帶著2名子女於本月26日下午，乘搭一輛由將軍澳翠林到坑口的的士，車資為37.6港元，惟司機表示收「齊頭」，即40元港幣。

【馬路奇觀】的士司機8件行李塞爆車尾箱 網民斥︰賺多幾十蚊搵其他人條命搏？

100元台幣當港幣 損失約75元

港媽當時以一張500元港幣支付車資，理應找回460元，港媽表示，「拖住兩個仔女，一下塞錢入袋就走，到夜晚拎錢先發現有張100元台幣夾在中間。」從圖片可見，她收到10元和50元港幣各一張，再加上3張100元港幣及1張100元台幣，大呻司機以台幣扮港幣。

港媽呼籲大家數清錢才離開

幸好，港媽有領取的士單據的習慣，從而知道的士車牌，呼籲大家要小心，並質疑上車及下車的時間相同，「唔知係咪部機都做過手腳」，但她表示不會追究及報警。

【毒蟲來襲】屯門出現大量黑色昆蟲 小朋友被咬手腳耳朵紅腫【附專家解說】

網民建議報警

不少網民建議港媽報警處理，「個個都嫌麻煩 唔報警 ，所以先咁多騙徒」，亦有網民指，「口同鼻拗，俾你上到庭都冇用啦」。港媽則回應，報警也會有很多原因阻撓，並指自己當時沒有當面數清找錢數目，自己也有過失。

的士司機獨力照顧女兒14年 帶著腦癱女兒開工：陪伴女兒比賺錢重要

責任編輯：王俊賢