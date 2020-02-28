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【轉數快派錢】 轉數快更快收到派錢10,000元　5間銀行轉數快申請步驟

精明消費 15:02 2020/02/28

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

用網上銀行更快獲派1萬元。

財政司司長陳茂波日前宣布，向全港18歲及以上永久居民派發現金1萬元，最快將於今年暑假派發。創科局局長楊偉雄今日（28日）出席商台節目時表示，政府將成立跨部門小組處理派錢，將利用「轉數快」，並指使用網上銀行的市民比使用傳統銀行戶口的市民，會更快收到1萬元。

「轉數快」是香港金融管理啟動的快速支付系統（Faster Payment System，FPS），每日24小時運作，便利個人（P2P）或企業之間（B2B）的資金轉賬，也令消費者向商戶付款更方便。金管局最新數據顯示，截至1月底，「轉數快」系統共錄得420萬個帳戶登記（包括手機號碼、電郵地址，以及快速支付系統識別碼）。

現時本港多間銀行都提供「轉數快」服務，而且登記步驟簡易快速，以下為其中5間銀行登記步驟。

  • 香港滙豐流動理財應用程式註冊「轉數快」的步驟：

1. 登入應用程式，在「設定」中選取「登記 『轉數快』或檢視登記資料」。

2. 可以選擇手機號碼、電郵地址或快速支付系統識別碼作為使用「轉數快」收款的識別代號。

3. 為此識別代號選擇收款賬戶，並按「發送驗證碼」以獲取一次性驗證碼。

4. 仔細覆核輸入的資料，確認正確無誤後，按「確認」完成登記。

  • 恒生個人流動理財服務應用程式註冊「轉數快」的步驟：

1. 打開應用程式首頁點按「快速連結」下「P.P支付平台」> 「轉數快登記」後登入。

2. 選擇用作收款的識別代號，然後按「登記」。

3. 通過手機短訊或電郵收到一次性驗證碼*，輸入驗證碼以進行登記。

4. 選擇收款戶口並確認接受條款及細則後按「下一步」，核對資料後再按「確定」以完成登記。

恒生銀行轉數快申請步驟。

  • 中國銀行（香港）手機銀行註冊「轉數快」的步驟：

1. 打開手機銀行主頁選擇登記「轉數快」。

2. 選擇登記方式，可以用流動電話號碼或電郵地址

3. 輸入透過手機短訊接收的一次性8位數字「驗證碼」，若以電郵地址登記，驗證碼將傳送到登記電郵。

中國銀行（香港）轉數快登記步驟。

  • 渣打銀行流動理財進行登記

1. 登入渣打流動理財

2. 選擇「轉賬」->「SC Pay（轉數快）」，或選擇「轉賬」->「本地戶口」->「SC Pay（轉數快）」

3. 使用銀行記錄中的手機號碼或電郵地址進行登記

4.確認登記

渣打銀行轉數快申請步驟。

  • 星展銀行流動理財登記手提電話號碼或電郵地址

1. 登入星展流動理財前往設定 > 轉賬設定 

2. 於您的手提電話號碼或電郵地址欄按「啟動」  

3.按照屏幕指示完成登記

責任編輯：王俊賢

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