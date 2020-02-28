【二月廿九】吳海昕穿越時空談情　徐天佑劉俊謙擔正演未來人

▲ ViuTV新劇《二月廿九》將於下周一首播。

ViuTV新劇《二月廿九》下周一首播，由徐天佑、劉俊謙和吳海昕主演，劇集會穿越時空，講述吳海昕重新邂逅兩位未來人徐天佑和劉俊謙。

ViuTV全新愛情穿越劇集《二月廿九》將於3月2日起，逢星期一至五晚上9時30分播出，全劇共10集。

▲ （《二月廿九》劇照）

劇集中的女主角張依莎（Yeesa）由吳海昕飾演，為一名2月29日出生的平凡女孩。

2017年，Yeesa於2月28日為自己慶祝生日，在11時59分一刻，竟然穿越時空，來到天寒地凍的北海道，過程中遇上和她未來命脈相連的兩個男人──徐天佑飾演的馬志浩（Ryan）與劉俊謙飾演的余家聰。

兩個香港男生都不約而同地聲稱與她相識，發生一連串怪趣的事。當天晚上，她竟然從新聞報導中看見驚人的一幕－她因車禍垂危，被送上救護車時奄奄一息。

▲ （《二月廿九》劇照）

24小時過去，Yeesa穿越回到香港，現實卻只過了一秒鐘。

Yeesa發現自己的穿越能力不由自主，因緣際遇下，Yeesa重新認識Ryan與家聰，並得到「神聖幾何學會」一眾奇人異士的幫助，追查穿越的原因。

超市壽司包裝員Ryan是樂天大男孩，「神聖幾何學會」會長家聰是智慧型浪人，兩位性格迥然不同，Yeesa分別重新邂逅二人，心中泛起了漣漪。

▲ （《二月廿九》劇照）

一年後的2月28日，Yeesa再次迎來穿越， Yeesa堅信預視未來的車禍肯定會發生，自知時日無多，決定活在當下。

此時，Ryan受Yeesa對夢想的幹勁影響，想成為更好的人，決定認真拜師學做壽司，家聰則默默地為Yeesa的穿越作好準備。

離意外那天愈來愈近，Yeesa決意留在香港，避免意外發生，Ryan被派到北海道學藝。陰差陽錯地，Yeesa父親於2月29日在北海道發生意外，Yeesa無奈要前往北海道。

家聰嘗試阻止Yeesa，認為她前去的話便真的應驗了未來，中了命運的圈套，但Yeesa心意已決，命運的齒輪在靜靜地轉動......