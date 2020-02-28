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【新冠肺炎】防大規模聚集感染　日本東京取消3月中千鳥之淵櫻花祭

休閒 15:35 2020/02/28

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

東京千代田區網頁公佈，為防止新型冠狀病毒的感染擴大，取消今年千鳥之淵櫻花祭。（JNTO圖片）

3、4月是日本櫻花盛放的季節，但今年不幸遇上新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐，令不少港人已打算取消赴日賞櫻計劃。而日本的確診個案亦持續上升，每年3月中在東京千代田區舉行的盛大千鳥之淵櫻花祭，今年亦宣告取消。

今年千鳥之淵櫻花祭原定由3月25日至4月5日舉行，為期12日。（東京千代田區官網）

千鳥之淵櫻花祭又稱為千代田櫻花祭，每年均會在千鳥之淵舉行。東京千代田區就在2月26日公佈，為了防止新型冠狀病毒的感染擴大，原定由3月25日至4月5日，舉行12天的櫻花祭會取消，但未知晚間的亮燈會否亦取消。

這櫻花祭去年舉行了10日，已有約130萬人到訪，非常受歡迎。但因為地方狹窄，又人多擠迫，很容易發生大規模感染。

千鳥之淵櫻花祭是東京最出名的賞櫻勝地之一，去年就有130萬人到訪。（JNTO圖片）

千鳥之淵是東京最出名及人氣高企的賞櫻勝地之一，原來是護城河一部分，後來改建被分割為半藏濠與千鳥之淵兩段。千鳥之淵長約700米，兩岸種滿約260株的櫻花樹，遊人亦可租小船在河上泛舟，感受被櫻海包圍的浪漫感。

遊客亦可租小船在河上泛舟，感受被櫻海包圍的浪漫感。（JNTO圖片）

而千鳥之淵的夜櫻也非常有名，櫻花祭期間通常會在6時到10時亮燈，櫻海被照得一片銀白，投影在河面相當幻麗。

千鳥之淵的夜櫻同樣出名，櫻海被照得一片銀白，投影在河面相當幻麗。（JNTO圖片）

千鳥之淵
地址︰東京都千代田區九段南2丁目
交通︰地鐵半藏門站5號出口步行5分鐘

記者︰黃依情

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