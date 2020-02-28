【愛妻號】型男碧咸剖白與愛妻23年愛情路　靠一張火車票情定Victoria︰我至今仍珍藏著

▲ 碧咸接受電視訪問大談與愛妻Victoria的相識經過。

模範夫妻萬人迷碧咸（David Beckham）與辣妹Victoria結婚20年，育有4子女，至今仍不時公開曬恩愛。44歲的碧咸昨日接受美國名嘴Jimmy Fallon電視訪問，公開剖白與愛妻23年的愛情路，並情深透露對Victoria一見鍾情，他把握機會向對方索取電話，Victoria亦大方在火車票寫上電話，從此緊扣兩顆心。

據英國《每日郵報》報道，萬人迷碧咸接受美國名嘴Jimmy Fallon的電視訪問昨日（27日）播出，大方談及與45歲愛妻Victoria的相識經過。1997年，當自己在英超球隊曼聯仍在上位時，Spice Girls早已紅透半邊天。

Spice Girls五個女孩中，我最喜歡就是Victoria。

▲ 碧咸與Victoria至今結婚20年。（碧咸IG圖片）

至今保留定情火車票23年

碧咸第一次見到Victoria真人，是某場曼聯比賽前一星期，但當時Victoria正與經理人及Spice Girls隊友Mel C在一起，碧咸未有機會上前攀談。

想不到一星期後，她前來觀看曼聯比賽，碧咸把握機會開口結識她，並邀請她到球員休息室談天，兩人傾談近一小時後，他終於鼓起勇氣向伊人索取電話號碼。

她在一張火車票寫上號碼，因當日她乘坐火車前來。而那張火車票，我至今仍珍藏著。

▲ 碧咸與Victoria於1999年誕下長子Brooklyn後結婚。（碧咸IG圖片）

12年間誕下4子女

現場觀眾聞言後均感到驚嘆，想不到碧咸如此念舊、重情。自那張定情火車票後，兩人很快墮入愛河，一年後Victoria未婚懷孕，1999年3月誕下長子Brooklyn，同年7月兩人結婚拉埋天窗，之後每隔3年誕下次子Romeo及三子Cruz。

一直恨女的碧咸，終於2011年得嘗所願，Victoria為他誕下孻女哈七（Harper Seven），碧咸視她如珠如寶，Victoria亦宣佈封肚，一家六口樂也融融。

▲ 碧咸與Victoria一家六口幸福美滿。（碧咸IG圖片）

遭Victoria取笑砌兒童LEGO

碧咸在節目未有多談夫妻之道，但分享了一些夫妻間的趣事。碧咸是個不折不扣的LEGO迷，覺得砌LEGO可以讓他內心平靜，但他經常砌LEGO砌到三更半夜遭妻子取笑。

Victoria影相放上她的社交平台笑我，指該盒LEGO寫明11歲或以上程度，但我砌到凌晨二時都未砌完。

▲ Victoria取笑碧咸在埋首砌11歲程度的LEGO。（影片截圖）

一家六口愛滑雪旅行

碧咸一家近年愛上旅行滑雪，因自己仍在足球生涯時不容許滑雪，以免受傷。他退役後，近三年終於可以一展身手，最近一家人才滑雪回來，他笑言自己不敵兒子玩得叻。

Cruz做了幾下滑雪跳躍，我有樣學樣，我以為自己跳得好高，看回短片後我才知自己只離地跳到一吋高。

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責任編輯︰林綺玲