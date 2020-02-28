【新冠肺炎】赴武漢前線醫護訴抗疫辛酸　投書醫學期刊《刺針》求國際醫療支援

▲ 廣東省第一批援鄂醫療隊成員近日在權威醫學期刊《刺針》發文，訴說抗疫工作的辛酸。

新冠肺炎（漢肺炎）肆虐，有指廣東省第一批援鄂醫療隊成員近日在權威醫學期刊《刺針》發文，訴說抗疫工作的辛酸，直指目前武漢無論是醫護人手抑或N95口罩等防護物資，都是極度、嚴重短缺，請求國際醫療支援。不過，《刺針》目前已撤回文章。

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

《刺針》（The Lancet）文章表示，廣東第一批援鄂醫療隊隊員，自1月24日來到武漢，支援至今，但武漢的條件和環境比想像中更加困難和極端，防護物資，如N95醫用口罩、面罩、護目鏡、防護服、手套等都嚴重短缺。

文中指，由於護目鏡是塑料製成，經過反覆清洗、消毒，已經越來越模糊，難以看清；由於需要經常洗手，許多同事的手上都長了皮疹，看着非常疼；加上需要長時間佩戴N95口罩和穿戴多層防護設備，部分護士的耳朵和額頭上都長壓瘡。

文中更稱，由於長期戴着口罩，當與患者溝通時，必須得扯着嗓子喊對方才能聽清。而佩戴4層防護手套，也讓他們的工作起來變得十分笨拙，甚至連醫療設備的包裝袋都打不開，更不用說給患者打針這種巨大的挑戰。

【齊心抗疫】內科醫生自願入Dirty Team 連續工作30小時不敢回家接觸親人

為節省體能及穿脫防護服所需時間，他們進入隔離病房前2小時會盡量避免進食和飲水。部分護士的嘴唇長起水泡，還有護士因為低血糖和缺氧而暈倒。

文中稱，雖然他們是專業醫務人員，但也是人，像其他所有人一樣，會感到無助、焦慮和恐懼。

我們哭泣可能是因為不知道自己要在這裡待多久，而且身為醫務人員，我們知道自己是COVID-19感染風險最高的一群。

文中呼籲，

我們在此向全球的醫務工作者請求醫療支援，請你們來到中國，幫助我們抗擊疫情。

文章發布後，廣東援助湖北武漢醫療隊曾發布公開聲明，稱該文章報道嚴重失實，且該文作者並非廣東援鄂隊員，要求作者撤銷文章，澄清事實並公開道歉。《刺針》其後發表撤稿聲明，指因作者告知編輯部，文中所述並非如其所稱的第一手資料。

【口罩防疫措施】洗手+酒精搓手=雙重防護？醫生：過度使用酒精可致皮膚炎

責任編輯： 羅嘉欣