【新冠肺炎】高院首以電話會議處理民事案　官建議疫情後考慮使用

▲ （經濟日報資料圖片）

本港法庭因新冠肺炎（武漢肺炎）停擺期間，高院法官於本周一（24日）就一宗民事案件首次透過電話會議形式，召開指示聆訊。法官今（28日）就有關決定頒布書面裁決理由，指相關法例並無明文規定與訟各方及法律代表需親身出庭應訊，法官又指今次疫情屬契機讓各方思考如何管理案件，並建議疫情過後亦可以類似方式處理。

高院法官日前就一宗民事索償案透過電話會議召開指示聆訊，法官今頒下判詞解釋，《高等法院條例》及《高等法院規則》的相關條文中，並無明文規定法庭聆訊必須在與訟各方及法律代表親身出庭應訊下才可進行，雖然條文中的「attendance」及「appearance」字眼，通常被理解為親身出席，但條文卻沒有禁止其他「出席」形式。

相反，根據《民事司法制度改革》，法庭有責任主動作出案件管理，而透過現今科技進行聆訊更可節省成本。而今次法官選擇以電話會議而非視像會議方式進行聆訊，是考慮到相關設備的普及性，而法庭亦有權確保聆訊中的公平性。

判詞中續指，《民事司法制度改革》已實施逾10年，而法庭現時的延期情況屬前所未見，如果單純因為公共衞生問題以致民事法庭完全停止運作，這絕非維護香港法治的做法，因此撇除成本問題，以電話會議形式管理案件亦有明顯好處，再者，與會的兩名資深大律師Charles Manzoni及前律政司司長袁國強亦對商業仲裁相當富有經驗，而在商業仲裁中，電話會議屬家常便飯，因此法官認為與訟雙方不會作出反對。

法官於判詞中又指，新冠肺炎疫情正是一個契機，讓法庭及相關各方思考，如何管理案件才是最佳做法，雖然本案的做法是基於今次肺炎疫情而衍生，但法官認為疫情過後，仍可考慮以類似方式管理案件。法官明白電話會議可能違反一貫公開聆訊的原則，但相關原則亦有例外情況，例如在公共安全的考慮下，法庭可於沒有公眾人士參與的情況下進行聆訊，而聆訊的錄音稍後可能會提供予與訟各方及公眾。

記者：楊詠渝