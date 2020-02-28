【寵物抗疫】寵物都要提防新冠肺炎？　獸醫：寵物受感染風險低但盡量減少狗聚

▲ 獸醫提醒主人不需要過分恐慌。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，大坑一名確診患者的狗隻被驗出對病毒該呈弱陽性反應，雖然漁護署的評估相信目前狗隻未受感染，只是沾染上病毒，然而而有關情況屬於香港首宗，不少狗主關注寵物患者新型冠狀病毒的風險，TOPick就此訪問了黎昌生獸醫及NPV非牟利獸醫執行主席麥志豪，綜合兩位專家的意見都認為寵物受感染的風險低，但是主人都有責任提高寵物的防疫衞生措施。

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獸醫黎昌生認為現時情況不代表狗隻已受感染，認為案中狗隻的口腔及鼻腔被驗出有新型冠狀病毒，只是因為曾接觸到被病毒污染的物件所引，並非感染；基於病毒沒有在狗隻體內繁殖，而且檢驗後發現該小狗的肛門並沒有病毒輸出的跡象。

北角佛堂都有很多例子，例如於經書及水龍頭上都有發現病毒，但這種不是感染，只是被污染，相信案中狗隻情況亦一樣。

他認為主人毋須過分恐慌，又指出寵物受感染的風險極微，應以平常心面，若然要外出散步，則因減少去人多聚集的地方散步，避免與其他狗隻相聚。

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另一位獸醫麥志豪則認對主人可以維持日常中與寵物的互動，在不作損害動物福利的行為，將日常的防疫措施應用在寵物上，盡可能減少互動。

我們應該沿用一直在用的防疫措施，日常如何處理自己的生活，就應用在狗隻身上。

在基本相處上，如接觸寵物後，應先洗手再進食；認為不需要額外增加洗澡次數，也減少不必要的外出。如在外出散步後應以濕毛巾替寵物清潔手腳，又鼓勵主人可藉這段期間加強衛生意識。

TOPick綜合兩位專家意見，他們建議5種有助寵物防疫的方法：

外出時可為寵物戴上合用的專用口罩，以防舔到污染物

避免與其他狗隻相聚

建議外出時應用狗繩，避免寵物在街道上亂跑到不潔的地方

減少去人多聚集的地方散步

與寵物減少親密接觸

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另一方面，港大感染及傳染病中心總監何栢良醫生亦有提醒主人要冷靜應對，指寵物為大家的朋友， 主人有責任保護牠們。提到現時有大量證據顯示，主要得感染途徑是因為有人沒有戴口罩、清潔好雙手以及持續飯聚等等。即使有寵物對有病毒檢測呈陽性結果，甚至確診的話， 牠們也只是苦主。

又指出過往沙士期間，於淘大花園C及E座，都曾經有8隻貓咪以及一隻寵物狗呈PCR陽性，但流行病學分析顯示， 他們只是受污染或受到感染，而不是中間傳播宿主。若人類不注意衞生，繼續咳嗽不掩蓋口鼻、 沖厠時不蓋上厠板、 吐痰到洗手盆、 疫情未受控時仍繼續飯聚等等，遠遠比寵物傳播更加危險百倍千倍。

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記者：郭家穎