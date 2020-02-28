【財政預算案2020】邱騰華形容訪港旅客數字跌至「冰點」　盼撥款重建本港商業樞紐信心

▲ 邱騰華表示，經濟衰退是不爭的事實，所以要引入紓困和提振經濟的措施。（曾耀輝攝）

財政司司長陳茂波在星期三（26日）公布2020/21年度的《財政預算案》，當中提出向旅遊發展局額外撥款7.91億元，希望在新冠肺炎疫情過後加強對外推廣。

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（28日）表示，近期本港經濟面對三個負面影響，包括中美貿易戰、反修例風波及新冠肺炎疫情，目前仍未能踏出衰退的危險，所以不論本地生產總值（GDP）、貿易數字、零售數字及訪港旅客數字，全部均顯著按年跌幅，反映經濟衰退是不爭的事實，預計今年首季經濟難以在短期逆轉，所以要引入紓困和提振經濟的措施。

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邱騰華又指，預算案為了重建本港商業樞紐的信心，政府預留6.14億予貿易發展局，是30年來對貿發局最大的資源投入，希望可以盡早策劃準備，推廣香港國際經貿地位及國際連繫的活動。

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政府將防疫抗疫基金加碼至300億元，其中會向每間旅行社及持牌賓館發最多8萬元資助，邱騰華解釋，現時遊客數字是歷史新低，形容情況如「冰點」一樣，旅遊業相關的行業大受影響，目前已收到6成、約1100家旅行社及4成、約720間賓館登記，希望可在3月發放有關資助，4月前完成計劃。

邱騰華說，預算案提出的「中小企融資擔保計劃 」由政府作百分百擔保，貸款額為申請人6個月的薪酬及租金開支，以一間生意下跌3成的中小企為例，最多可獲200萬元貸款，還款期長達3年，更可選擇頭半年還息不還本，希望補足現有其餘兩個融資擔保計劃（8成和9成信貸保證計劃）。

責任編輯：陳子謙