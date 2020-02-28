  • 21°C
香港時間 : 2020228日 (五) 22:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【齊心抗疫】醫護兒子入Dirty Team壓力爆煲 　江華痛心跟子每日隔離未能見面

娛樂 15:53 2020/02/28

分享：

熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

江華夫婦現時未能時常跟兒子見面。

江華與麥潔文的大仔陳耀淙（Bryan）於2017年加入醫療界，於大埔那打素醫院內科（胸肺科/呼吸科）任護士，近日Bryan亦自願加入Dirty Team隔離病房工作，作為父母的江華夫婦，為兒子感到既自豪復擔心，早前麥潔文在社交平台便分享為母心情。

因新冠漢肺炎肆虐香港，江華兒子Bryan自願入隔離病房工作，而為了家人安全，Bryan返家後便「自我隔離」，把自己緊密在房，盡量少接觸父母。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

從小樂於助人的Bryan（右），因此加入醫院工作助人。（取自facebook）

對於兒子這種無私的精神，江華引以為榮，曾跟TOPick表示百分百支持愛兒：「這是他的專業, 我要支持他的做法。」

一門之隔成江華父子最遙遠距離　詳情請看：http://bit.ly/2I4kuUQ

江華以兒子盡職守為大眾服務為榮。（受訪者提供）

另外，今日有報道指江華夫婦有一段時間沒有跟兒子見面，江華有次忍不住敲房門，想兒子一面，但卻被兒子罵：「是否真的不怕死」，然後把父親趕出去。

江華由此更感到當醫護的兒子，近期心理上承受不少壓力，甚至也擔心有機會感染家人，令江華感到心痛。

江華護士兒子與家人長期半隔離 詳情請看：http://bit.ly/386eBlx

麥潔文戴上口罩為兒子打氣。（取自微博）

而母親麥潔文昨日在微博上載自己戴住口罩的相片，留言：「我會盡自己能力做好自己本份，少出外，免添亂！中國加油！」

對兒子作為前線醫護，江華夫婦也以身作則，全力支持愛子。

撰文 : TOPick柴犬出動

娛樂人物職業 演員 正能量 江華 陳耀淙 麥潔文 疫情 武漢肺炎 新冠肺炎

最高瀏覽

【毒蟲來襲】屯門出現大量黑色昆蟲　小朋友被咬手腳耳朵紅腫【附專家解說】
14:49 2020/02/27
【毒蟲來襲】屯門出現大量黑色昆蟲　小朋友被咬手腳耳朵紅腫【附專家解說】
【轉數快派錢】 轉數快更快收到派錢10,000元　5間銀行轉數快申請步驟
今日 15:02
【轉數快派錢】 轉數快更快收到派錢10,000元　5間銀行轉數快申請步驟
【冷血狠母】2歲女尿床狠母按頭落浴缸溺斃　曾有毆打兒子前科判監18年
今日 12:01
【冷血狠母】2歲女尿床狠母按頭落浴缸溺斃　曾有毆打兒子前科判監18年