【財政預算案2020】邱騰華稱港台預算開支與去年相若　重申須按約章製作節目

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華（中）表示港台節目需讓市民認同公民身分。（曾耀輝攝）

香港電台電視節目《頭條新聞》早前共收到200多個投訴。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，港台作為一個公共廣播機構，必須根據其約章的公共目的製作節目，包括提供準確而持平的新聞報道、資訊，以及培養市民對公民及國民身分的認同感等。

邱騰華今日（28日）記者會上提到，香港電台今年的預算開支與去年相若， 人手變化不大，早前亦應審計報告要求取消教育電視，並 強調每個部門撥款均是接其需要及既定機制決定。

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被問到港台的表現如何，他表示，港台作為一個公共廣播機構，有其一定的角色，並稱他於2月18日曾發出一篇新聞稱指出，港台需按照其編輯方針而製作節目，立場需要全面，且需根據《香港電台約章》的公共目的製作節目，包括讓市民認同公民身分及促進公民社會發展、提供準確而持平的新聞報道、資訊、觀點及分析，以及提供讓市民了解社會和國家的節目，培養市民對公民及國民身分的認同感等。聲明又敦促港台必須嚴格遵守約章，為市民提供公共廣播服務。

至於港台是否能做到約章要求，邱騰華則表示，港台是必須要做到其要求，「並不是能不能做到，而是要必須達到（要求）」他又指港台管理層曾向其保證可以做到，如有市民需投訴其節目內容，可就著既定的機制投訴。

他說， 港台作為公共廣播機構，根據其約章第13章《顧問委員會及其與港台的關係》，必需接受由行政長官委任的跨界別顧問委員會，就港台的服務向處長提供意見，如其未能做接受意見需交代原因，又重申廣播處長作為港台總編輯，需為港台每天的工作承擔責任。

責任編輯：郭詩詩