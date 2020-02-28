【愛的呼喚】台女星劉真心臟手術後命危　愛妻號丈夫首開腔︰願用我生命去換你性命

▲ 台灣女星劉真接受心臟手術後傳出命危，其丈夫辛龍首度發聲，表示「願意用自己的生命換劉真的生命」。

有「國標舞女王」之稱的44歲台灣女星劉真早前接受心臟手術後，傳出命危的消息，至今已住院二十多天。劉真的丈夫為48歲藝人辛龍，二人育有一名4歲女兒。辛龍對事件一直未有回應，至昨日（27日）他首度就妻子的狀況發聲，更表示「願意用自己的生命換劉真的生命」。

【抗癌媽媽】生仔坐月發現直腸癌三期復發 「星二代」媽媽︰我要跟寶寶一起長大

▲ 劉真是國際標準舞的高手，故有「國標舞女王」之稱。（相片來源︰劉真 Serena Liu fb）

女兒不能沒有媽媽

綜合台灣傳媒報道，劉真2月初因動心臟手術導致心跳驟停，需裝上人工心肺救援，坊間多次傳出她命危的消息，家屬卻未有回應。劉真及辛龍身邊的好友亦不便多說，只希望大家祝福劉真，繼續為她的集氣。

在劉真住院後的第22天，辛龍終於在Facebook首度就事件發聲，他指劉真需要大家幫助她度過生命的大難關，並寫道︰

我辛龍願意用自己的生命換劉真的生命，因為女兒才四歲可以沒有爸爸，但是不能沒有媽媽……

▲ 劉真於40歲時誕下女兒霓霓，母女關係親密。（相片來源︰劉真 Serena Liu fb）

【回家真好】吐血潰瘍與罕病搏鬥1283日 港妻出院重生盼與丈夫補蜜月之旅

聽女兒聲音流淚

辛龍表示把手機裡錄下4歲女兒霓霓的聲音，放在劉真耳邊給她聽，女兒說「媽媽趕快好起來，帶我去上學喔！」聽到愛女的聲音，劉真的眼淚不禁流下。辛龍怕她難過，只好「每天在她耳邊唱歌給她聽，安慰著、鼓勵著」。

劉真與辛龍於2014年結婚，夫妻被喻為美女與野獸組合，他們的婚訊令不少人驚訝，沒想到「國標舞女王」美女劉真會嫁給其貌不揚的辛龍。辛龍在帖文中坦言︰

我好像給人印象是有堅強的外表，但是沒有人知道其實我那麼渺小，我愛劉真，害怕失去她……

▲ 辛龍與劉真被喻為美女與野獸組合，婚後一直恩愛幸福。（相片來源︰劉真 Serena Liu fb）

最後，他提到劉真尚需恢復體力，在這最關鍵的時刻，請大家給他們一些私人的空間。為了妻子，他告訴自己不能崩潰，又感謝醫療團隊一直努力幫助愛妻。

【不離不棄】醫生工作過勞倒下智力變5歲 太太悉心照顧十載：我永遠不會離棄他

責任編輯︰駱秀玲