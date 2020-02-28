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【屍殺半島】《屍殺列車》續集喪屍病毒肆虐封城　南韓難民走佬到香港

娛樂 16:01 2020/02/28

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

《屍殺列車》續集《屍殺半島》的故事內容與香港有關。

4年前上映的韓片《屍殺列車》大受歡迎，在本港累積票房高達68,004,629元，成為香港史上最賣座韓片。至於續集《屍殺半島》將在今年暑假上映，而且劇情更加與香港有關。

《屍殺半島》由《1987 : 逆權公民》姜棟元、《軍艦島》李貞賢領銜主演，故事背景設在《屍殺列車》4年後，講述列車駛往釜山後，喪屍病毒瞬間全國爆發，4年後的韓國屍毒遍野，被全球孤立，淪為死城。

首集孔劉已不再演出，換上另一韓星姜棟元。

《戰疫》預言疫症情況　封城防疫靠一個關鍵解危機，請看：http://bit.ly/380vU6A

所餘生還者踏上最後一艘難民船離開，退伍軍人正錫（姜棟元飾）和家人等一批難民，幸得香港收容，以「半島難民」身份在香港重新生活。

但正錫受不住金錢誘惑，加入了一個回國竊取巨額美金的行動。

他和隊友重返韓國，竟發現仍有一班未受屍毒感染的人在掙扎求存，正錫決定帶這班倖存者逃生，他們最後能否成功逃出屍殺半島？

早前流出的概念圖預言人類接近滅絕。

雖然今集容已缺少上集兩位男主角，改由姜棟元、李貞賢、等全新陣容，不過姜棟元人氣企，粉絲都期待他跟李貞賢如何一起逃離半島，以及跟喪屍搏鬥。

《屍殺半島》導演延尚昊指出，今集出現的喪屍，將會比第一集更恐怖、更噁心。

撰文 : TOPick柴犬出動

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